Швеция поблагодарила Беларусь за вывоз своих граждан из Турции

Минск, 2 апреля. Важность солидарных подходов и совместных усилий по борьбе с распространением COVID-19, а также предотвращению долгосрочных негативных последствий пандемии для международной торговли и отношений между странами отметили министры иностранных дел Беларуси Владимир Макей и Швеции Анн Линде. Телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств двух стран состоялся 2 апреля.

Линде поблагодарила белорусского коллегу и его ведомство, а также авиакомпанию "Белавиа" за содействие в возвращении более чем 70 граждан Швеции из Турции. Отмечено "тесное и эффективное сотрудничество двух стран в вопросе взаимной помощи гражданам в возвращении на родину", сообщила пресс-служба МИД Беларуси.

31 марта рейсами "Белавиа" из Стамбула в Стокгольм через Минск было доставлено более 70 граждан Швеции. С турецкой стороной, закрывшей с 28 марта воздушное пространство для международных полетов, была достигнута договоренность об осуществлении рейса по маршруту Стамбул — Минск в целях эвакуации граждан.