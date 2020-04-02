Начало суда по уголовному делу о взрывах салютных установок в Минске

Суд Московского района Минска 2 апреля в помещении суда Октябрьского района начал рассматривать уголовное дело о взрывах салютных установок 3 июля 2019 года в столице.

На скамье подсудимых три человека, все они находятся под стражей.

В числе обвиняемых двое россиян, сотрудники предприятия — изготовителя фейерверочных изделий "Пиро-Росс" из Сергиева Посада Максимилиан Сапронов и Константин Денисов. Еще один обвиняемый — командир роты Минской военной комендатуры Алексей Круглик.