Лукашенко: Нам удалось создать надежный правовой фундамент Союзного государства на принципах суверенитета Беларуси и России

Минск, 2 апреля. Александр Лукашенко 2 апреля поздравил с Днем единения народов Беларуси и России жителей двух стран.

"Праздник, который вписан в исторический календарь наших стран более 20 лет назад, воплощает в себе неподдельное стремление белорусов и россиян продолжать славные традиции своих дедов и отцов жить в мире и согласии, строить общий прочный дом во благо нынешнего и грядущих поколений", — говорится в обращении к народам двух стран, которое опубликовано на сайте президента Беларуси.

"За короткий по меркам истории период нам удалось создать надежный правовой фундамент Союзного государства, основанный на принципах суверенитета и независимости Беларуси и России при сохранении общности их пути развития и неразрывности человеческих судеб", — считает Лукашенко.

"Мы сберегли и приумножили глубокие экономические связи. Сегодня тысячи белорусских и российских предприятий участвуют в производственной кооперации, что позволяет выпускать конкурентоспособную продукцию, востребованную на внешних рынках. Этому также способствуют совместные проекты в наукоемких и высокотехнологичных отраслях, — говорится в обращении. — Формирование общего рынка труда и сопутствующей инфраструктуры значительно расширило возможности профессиональной самореализации и развития для граждан двух государств".

"Интеграционные устремления белорусов и россиян основаны не только на общих экономических интересах и взаимовыгодной торговле. Их стержнем всегда были, есть и будут нерушимая многолетняя дружба и сплоченность народов, закаленных на фронтах Великой Отечественной войны, 75-летие Победы в которой мы будем торжественно отмечать в этом году, — отметил Лукашенко. — Наша святая обязанность — сберечь и передать потомкам правду о тех страшных событиях и историческом подвиге советского народа. Масштабные союзные проекты — реконструкция Брестской крепости и возведение Ржевского мемориала советскому солдату — важный вклад в увековечение памяти защитников Отечества".

"Вполне естественно и закономерно, что сейчас наши страны сообща противодействуют возникающим вызовам и угрозам безопасности, проводя согласованную внешнюю и оборонную политику во имя поддержания мира и стабильности в регионе", — считает официальный лидер.

По его словам, "проделана большая работа, но еще многое предстоит сделать на пути равноправной взаимовыгодной интеграции и укрепления Союзного государства". "Успешность реализации наших планов будет зависеть от неукоснительного выполнения принятых договоренностей, исключения национального протекционизма, устранения существующих барьеров, изъятий и ограничений, — резюмировал Лукашенко. — У нас для этого есть все необходимое — воля к единению, мощная материально-техническая база, высокопрофессиональные кадры, трудолюбивые и талантливые люди".