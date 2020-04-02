Лукашенко не проверялся на коронавирус, но следит за своим здоровьем

Минск, 2 апреля. Александр Лукашенко не проверялся на коронавирус, но следит за состоянием своего здоровья. Об этом он сообщил 2 апреля в интервью представительству межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Беларуси.

"Не проверялся я на коронавирус, но слежу за своим состоянием здоровья. Не меняю стиль жизни. И на тренировках, и физических нагрузок добавил. Но сейчас понял, что не надо, наверное, в этой ситуации, когда мы проходим пик вирусных заболеваний, физически грузить организм", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Глава государства рассказал, что распространение в Беларуси коронавируса изначально связано с завозными случаями, будь то в Минске или Витебске. По его словам, в Беларуси на данный момент "лишь единичные случаи смертей от пневмонии, где коронавирус дал осложнения на фоне других серьезных проблем со здоровьем". "Любой вирус осложнит хронические заболевания", — заметил он.

Лукашенко также подчеркнул, что "в Беларуси ничего не прячут, ведь смерть человека в принципе невозможно спрятать". Более того, "в целом по смертности в Беларуси в текущем году динамика лучше в сравнении с аналогичными периодами прошлых лет, в ближайшее время планируется обнародовать подробную статистику, полученную из органов ЗАГС".

"Начинают гвалтом кричать, что в Беларуси что-то скрывают и не работают по вирусу. ВОЗ нам рекомендует (Кочанова вчера по моему поручению разговаривала) бороться очагово, точечно, — отметил глава государства. — То есть мы, если видим очаг, бросаемся на него и начинаем лечить этого человека и тех, кто был вокруг. Никто так в мире не работает. Они идут фронтом. Окружили город — не въехать, ни выехать, и всех в домах заперли".

Лукашенко считает, что в Беларуси нет той ситуации, чтобы принимать подобные меры. "И дай бог, чтобы этой ситуации у нас не было", — добавил глава государства.

Он еще раз подтвердил свой тезис о том, что массовая изоляция в квартирах, наоборот, может способствовать ухудшению состояния для уже заразившихся тем или иным вирусом. "Это не проблема. Мы за сутки нейтрализуем город (если это понадобится). Но во что это обойдется и сколько будет тогда смертей? Мы уже потом будем выхватывать из квартир людей, которые будут тяжелые, и сразу их на искусственную вентиляцию легких. И что, мы спасем этих людей? Поэтому не надо дурью заниматься. Нас же всегда учили: надо, чтобы проветренное помещение было, на свежем воздухе и прочее", — уверен глава государства.

"Если уж придет такой момент, когда нам надо где-то тушить пожар, мы его будем тушить. И притом гораздо эффективнее, чем литовский президент. Он озаботился белорусским вирусом… Своим вирусом займись, у тебя там куча вопросов. Он еще упрекает, что, наверное, белорусы не обо всем информируют", — заметил Лукашенко.

Глава государства рассказал, что из всех находящихся на излечении от коронавируса в больницах лишь немногие находятся на искусственной вентиляции легких. "У нас около 3 тыс. аппаратов ИВЛ. Плюс наркозные можно использовать в крайнем случае", — привел он данные.

"Так чего нам сейчас изолировать людей? Их нужно обезопасить, что обязана сделать система здравоохранения, врачи должны лечить людей (это моё жесткое требование), а не ходить и закрывать учреждения, что-то отменять. Это дело власти. Ты приди, докажи, что это надо, а власть примет решение", — подчеркнул официальный белорусский лидер.

При этом он призвал врачей соблюдать необходимые меры предосторожности при общении с потенциально заразившимися и пациентами, чтобы самим не стать носителями вируса.

Лукашенко отметил, что министр здравоохранения со специалистами выезжали в Витебскую область. "За трое суток взяли под контроль ситуацию. Сегодня мне уже докладывают: у них (мы же контролируем общую заболеваемость, я говорил, что мы на пике находимся) заболеваемость снизилась. Я молю бога, чтобы и мы, как сейчас, прошли хотя бы до Пасхи этот пик. И дай бог, чтобы удалось снизить", — сказал он.

Лукашенко высказал благодарность в адрес врачей "за успешные подходы к лечению вирусных заболеваний". "Сказать, что в Беларуси все тихо и спокойно, — глупость полная. Просто мы не паникуем. Занимаемся каждый своим делом. Не решаем через коронавирус никаких политических вопросов, хоть у нас политический год", — заметил он.

"Если уж откровенно, я бы сегодня мог ввести чрезвычайное положение — патрули по улицам, все сидят (по домам) — и показать перед президентскими выборами, какой я крутой парень, что я могу все взять под контроль, — сказал Лукашенко. — Не дай бог, чтобы нам реально пришлось жить в такой ситуации, когда придется ограничивать человеку возможность ходить по улицам, вывести своего ребенка куда-нибудь. И я в эти игры играть не хочу. Мы будем бороться с любой болезнью. Я не выделяю поэтому коронавирус".



1 апреля Минздрав Беларуси сообщил, что за последние сутки выписано пять пациентов, у которых ранее тест на COVID-19 дал положительный результат. Под медицинским наблюдением и на лечении находятся 157 человек. Общее число выявленных случаев COVID-19 Минздрав публиковать перестал.



По состоянию на 1 апреля в Беларуси официально подтверждено два случая смерти от коронавируса COVID-19 (по неофициальной информации — три).