Минздрав: В Беларуси зарегистрировано уже четыре смерти от COVID-19

Минск, 2 апреля. В Беларуси зарегистрировано уже четыре смерти от COVID-19, сообщил Минздрав в своем телеграм-канале. Как следует из сообщения, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 300.

На стационарном лечении в настоящий момент находятся 254 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией. "В большинстве случаев заболевание протекает в легкой или средней форме, — отмечается в сообщении Минздрава. — 11 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, им проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов. Состояние оценивается как стабильное".

По данным Минздрава, выздоровели и выписаны из медицинских учреждений 46 пациентов. "Зарегистрировано 4 случая смерти возрастных пациентов с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных коронавирусной инфекцией", — говорится в сообщении.

"С целью полного выявления всех возможных случаев COVID-19 начато в дополнение к тяжелым пневмониям тестирование всех пациентов со среднетяжелым течением пневмоний (с забором материала из нижних дыхательных путей, а не только выполнением мазка, что значительно повышает достоверность выявления заболевания). В настоящее время имеются как отечественные, так и импортные тест-системы — в запасе более 11 тысяч тестов для проведения лабораторных исследований, работают 9 лабораторий, еще 3 будут запущены при возникновении необходимости. На сегодняшний день под медицинским наблюдением как контакты первого и второго уровня находятся 9 тысяч 299 человек. Из них 1 тысяча 943 человека — в стационарных условиях", — сообщает ведомство.

По данным Минздрава, в медучреждениях страны "сформирован необходимый коечный фонд". "Министерством здравоохранения совместно с облисполкомами и Мингорисполкомом утверждены планы по перепрофилированию больниц в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации, с четкой маршрутизацией пациентов с инфекцией COVID-19, а также контактов первого и второго уровня, — говорится в сообщении. — При перепрофилировании коечного фонда одним из основных критериев является также оказание в полном объеме в учреждениях здравоохранения скорой (экстренной и неотложной) помощи пациентам с другими соматическими и хирургическими заболеваниями. Объемы оказания такой помощи не снижены ни в одном регионе республики вплоть до центральных районных больниц".

Подчеркивается, что временное ограничение плановой помощи в настоящее время не оказывает влияния на медико-демографические показатели.

"Принимаемые меры, направленные на сдерживание распространения инфекции за счет проведения санэпидрасследований и госпитализации всех пациентов, даже с бессимптомным носительством, контактных лиц, позволяют сдерживать лавинообразный рост заболеваемости, который характерен для соседних стран. Главная цель такой работы — вовремя выявить всех, кто, возможно, инфицирован и может стать источником опасности для своих близких", — отмечает Минздрав.