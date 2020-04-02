Более 70 тыс. человек подписались под петицией с требованием ввести карантин в Беларуси

Минск, 2 апреля. Более 71 тыс. человек подписались под петицией с требованием ввести в Беларуси карантин из-за коронавируса. Петиция была создана 1 апреля на сайте change.org и адресована Всемирной организации здравоохранения.

"Весь мир находится в страшнейшем положении из-за главной проблемы 2020 года — COVID-19. Он уносит жизни тысяч людей по всему миру, ежедневно люди заражаются все больше и больше. В большинстве стран мира давно приняты необходимые меры по остановке распространения коронавируса. К сожалению, в Республике Беларусь происходит полное игнорирование болезни и неверное информирование жителей. По официальным данным, зараженных коронавирусом 150 человек (на дату создания петиции. — БелаПАН.), в реальности их более 1.000. Многим зараженным ставят диагноз пневмония, дабы не портить статистику, не наводить панику. Врачи работают на износ, не хватает оборудования, не хватает аппаратов ИВЛ. И это все обязательно приведет к ужасным последствиям, если мы, как всегда, промолчим", — говорится в петиции.

По мнению ее создателей, государство "абсолютно не ценит человеческую жизнь". "Мы ходим в школу, университет, на работу. Мы ездим в общественном транспорте, ходим по магазинам и думаем, что 150 человек — это мало. На самом деле вирус распространяется с огромной скоростью, и, дабы предотвратить ужасные последствия, мы все должны оставаться дома, наши родные должны оставаться дома", — отмечается в петиции.

"Эта петиция как крик души. Нам срочно нужно ввести карантин. Мы требуем карантин. Мы хотим жить!" — пишут авторы обращения.

2 апреля Александр Лукашенко в интервью представительству телерадиокомпании "Мир" в Беларуси еще раз высказал мнение, что в стране нет оснований вводить карантин. "И дай бог, чтобы этой ситуации у нас не было", — заявил он.

Лукашенко повторил свой тезис о том, что массовая изоляция в квартирах, наоборот, может способствовать ухудшению состояния для уже заразившихся тем или иным вирусом. "Это не проблема. Мы за сутки нейтрализуем город (если это понадобится). Но во что это обойдется и сколько будет тогда смертей? Мы уже потом будем выхватывать из квартир людей, которые будут тяжелые, и сразу их на искусственную вентиляцию легких. И что, мы спасем этих людей? Поэтому не надо дурью заниматься. Нас же всегда учили: надо, чтобы проветренное помещение было, на свежем воздухе и прочее", — сказал официальный лидер.

"Если уж придет такой момент, когда нам надо где-то тушить пожар, мы его будем тушить. И притом гораздо эффективнее, чем литовский президент (Гитанас Науседа. — БелаПАН.). Он озаботился белорусским вирусом… Своим вирусом займись, у тебя там куча вопросов. Он еще упрекает, что, наверное, белорусы не обо всем информируют", — заявил Лукашенко.