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Дата распечатки: 02.04.2020 20:46
 
02.04.2020 19:04 Общество

На здании Национальной библиотеки в знак поддержки и солидарности появятся флаги наиболее пострадавших от коронавируса стран

Минск, 2 марта. По инициативе Министерства иностранных дел со 2 по 8 апреля на световом табло здания Национальной библиотеки в Минске в знак поддержки и солидарности появятся флаги стран, наиболее пострадавших от коронавируса COVID-19, сообщает пресс-служба библиотеки.

На табло будут изображены флаги Бельгии, Великобритании, Германии, Ирана, Испании, Италии, Китая, США, Франции и Швейцарии, а также флаг Беларуси с надписью "Держитесь! Вместе мы победим!" на белорусском языке и языках перечисленных стран.

"В Министерстве иностранных дел уверены, что только совместными стараниями всего международного сообщества мы сможем преодолеть этот вызов. Солидарность и объединение усилий имеют особую значимость. И наш символичный призыв "Трымайцеся! Разам мы пераможам!" найдет отклик в сердцах наших соотечественников и зарубежных партнеров", — говорится в сообщении пресс-службы Национальной библиотеки.

Согласно онлайн-сервису Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США), на 2 апреля в мире зарегистрировано почти 963 тыс. случаев заражения COVID-19 и более 49 тыс. смертей среди инфицированных. Выздоровело почти 203 тыс. человек.

По информации Министерства здравоохранения Беларуси, на 2 апреля в стране зарегистрировано 300 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Четыре человека умерло.

Захар Щербаков, БелаПАН.

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