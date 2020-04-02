Из-за болезни освобожден от должности замминистра по чрезвычайным ситуациям

Минск, 2 апреля. Генерал-майор внутренней службы Геннадий Ласута освобожден от должности заместителя министра по чрезвычайным ситуациям. Соответствующий указ № 115 Александр Лукашенко подписал 2 апреля.

Ласута уволен со службы в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям в запас по болезни с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия, сообщила пресс-служба президента.

На должности замминистра по ЧС Ласута находился с октября 2009 года. Ему 50 лет.