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Дата распечатки: 03.04.2020 12:04
 
03.04.2020 11:01 Экономика

Лукашенко распорядился увеличить производство гречки

Минск, 3 апреля. Посещая 3 апреля Смолевичский район Минской области, Александр Лукашенко распорядился увеличить производство гречки, сообщает телеграм-канал "Пул Первого".

Как отмечается, поручение связано с тем, что в Беларуси для внутреннего потребления выращивается примерно половина необходимого объема гречки, остальное импортируется из России, однако "сейчас появились определенные трудности с поставками".

По сообщению пресс-службы президента, в Смолевичском районе Лукашенко посетит организации группы компаний "Серволюкс". "Вначале глава государства приедет на МТФ "Мглё" филиала "Смолевичи Дэйриз" ОАО "Смолевичи Бройлер". Здесь запланированы доклады о развитии сельхозпроизводства в Минской области, Смолевичском районе и перспективах развития группы компаний СЗАО "Серволюкс". Речь также пойдет о ходе весенних полевых работ в Беларуси. Президент ознакомится с современной технологией выращивания и содержания крупного рогатого скота. Затем в ЗАО "Юнимит" глава государства ознакомится с технологией производства полуфабрикатов из мяса птицы, посетит производственные участки", — говорится в сообщении.

Захар Щербаков, БелаПАН.

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