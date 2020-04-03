Минск, 3 апреля. Посещая 3 апреля Смолевичский район Минской области, Александр Лукашенко распорядился увеличить производство гречки, сообщает телеграм-канал "Пул Первого".

Как отмечается, поручение связано с тем, что в Беларуси для внутреннего потребления выращивается примерно половина необходимого объема гречки, остальное импортируется из России, однако "сейчас появились определенные трудности с поставками".



По сообщению пресс-службы президента, в Смолевичском районе Лукашенко посетит организации группы компаний "Серволюкс". "Вначале глава государства приедет на МТФ "Мглё" филиала "Смолевичи Дэйриз" ОАО "Смолевичи Бройлер". Здесь запланированы доклады о развитии сельхозпроизводства в Минской области, Смолевичском районе и перспективах развития группы компаний СЗАО "Серволюкс". Речь также пойдет о ходе весенних полевых работ в Беларуси. Президент ознакомится с современной технологией выращивания и содержания крупного рогатого скота. Затем в ЗАО "Юнимит" глава государства ознакомится с технологией производства полуфабрикатов из мяса птицы, посетит производственные участки", — говорится в сообщении.