Школьные каникулы, скорее всего, будут продлены

Минск, 3 апреля. Школьные каникулы, скорее всего, продлят на неделю, сообщил журналистам Александр Лукашенко 3 апреля во время рабочей поездки в Смолевичский район Минской области.

"Хотят, чтобы мы продлили каникулы, завтра мне доложит министр образования. Завтра-послезавтра мною будет принято решение. Скорее всего, мы продлим на неделю", — цитирует Лукашенко телеграмм-канал "Пул Первого".



Информация об изменении сроков весенних каникул появилась еще в середине прошлого месяца. 17 марта несколько человек, чьи дети учатся в разных школах и гимназиях Минска, сообщили БелаПАН, что их известили о переносе начала весенних каникул на неделю раньше, на 23 марта. Сведения исходили от классных руководителей и представителей школьной администрации. Министерство образования вначале не комментировало эту информацию, но спустя несколько часов дало опровержение.



19 марта на совещании по эпидемиологической ситуации в стране Лукашенко выступил против карантина в школах и переноса каникул. "Если родители боятся — не отправляйте детей в школу, мы не запрещаем", — сказал он. Если в школах объявить каникулы, это лишь обострит обстановку, поскольку дети, которые могут переносить коронавирус (их иммунитет справляется с инфекцией), поедут к бабушкам, а пожилые люди, наоборот, находятся в группе риска, пояснил Лукашенко. "Мы же угробим стариков! Поэтому не надо ничего делать. Положено с 30 марта каникулы — будет с 30-го. У нас что, в школах проблемы? Нет проблем. А если мы еще научим детей, родителей, учителей, техничек вовремя мыть руки и дезинфицироваться, маску надевать, вообще будет хорошо. Общество уже начало к этому привыкать. Зачем мы творим всякие безобразия и ненужные действия там, где в них нет необходимости", — заявил глава государства.