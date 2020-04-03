Лукашенко распорядился увеличить производство гречки (обновлено)

Минск, 3 апреля. Посещая 3 апреля Смолевичский район Минской области, Александр Лукашенко распорядился увеличить производство гречки.



Соотвествующий видеофрагмент был показан в полуденном выпуске новостей на телеканале ОНТ.

Поручение связано с тем, что в Беларуси для внутреннего потребления выращивается примерно половина необходимого объема гречихи, остальное импортируется из России, однако "сейчас появились определенные трудности с поставками".

"Надо возделывать гречку, какая бы ни была у нас тут урожайность, — заявил Лукашенко. — Почв хватает, надо подобрать почвы соответствующие, где можно возделывать гречку. Надо изучить хорошо эту культуру, чтобы не пальцем в небо тыкать и возделывать, высевать на почвах, которые непригодны, технологически все соблюсти. И получим те же объемы. Ну не хочет Россия с нами сотрудничать по гречке, мы сами ее должны производить! Что тут за проблема? Не так много ее и надо".

По сообщению пресс-службы президента, в Смолевичском районе Лукашенко посещает организации группы компаний "Серволюкс", в частности МТФ "Мглё" филиала "Смолевичи Дэйриз" ОАО "Смолевичи Бройлер", а также ЗАО "Юнимит".