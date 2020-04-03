Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/04/03/ru_1038270/
Дата распечатки: 03.04.2020 15:06
 
03.04.2020 13:38 Экономика

Глава Минсельхозпрода: Все области приступили к севу ранних яровых зерновых культур

Минск, 3 апреля. Во всех областях Беларуси начали высевать ранние яровые зерновые культуры. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко, докладывая 3 апреля в Смолевичском районе Александру Лукашенко о ходе весенних полевых работ.

Как сообщает пресс-служба президента, министр заявил, что темпы работ в областях "хорошие", хозяйства обеспечены минеральными удобрениями, техникой и топливом. По его словам, яровой сев планируется провести на площади 2,6 млн гектаров. В Минской области работы пройдут на площади более чем 533 тыс. га, в том числе в Смолевичском районе — на 23,5 тыс. га. Сельскохозяйственные организации, как сказал Крупко, обеспечены семенами яровых зерновых и зернобобовых культур в объеме 324,5 тыс. тонн, что на 28% больше необходимого.

Крупко также сообщил, что для проведения весенних полевых работ у сельхозорганизаций Беларуси есть 38,8 тыс. тракторов, в том числе 6,5 тыс. энергонасыщенных тракторов, 1,8 тыс. зерновых сеялок, 2,8 тыс. комбинированных почвообрабатывающих агрегатов.

Лукашенко подчеркнул, что весенние полевые работы нужно провести быстро: "Принято решение сработать оперативно".

По сообщению пресс-службы президента, в Смолевичском районе Лукашенко посещает организации группы компаний "Серволюкс", в частности МТФ "Мглё" филиала "Смолевичи Дэйриз" ОАО "Смолевичи Бройлер", а также ЗАО "Юнимит".

Захар Щербаков, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Пятница, 03 Апрель 2020, 15:06
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск