Глава Минсельхозпрода: Все области приступили к севу ранних яровых зерновых культур

Минск, 3 апреля. Во всех областях Беларуси начали высевать ранние яровые зерновые культуры. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко, докладывая 3 апреля в Смолевичском районе Александру Лукашенко о ходе весенних полевых работ.



Как сообщает пресс-служба президента, министр заявил, что темпы работ в областях "хорошие", хозяйства обеспечены минеральными удобрениями, техникой и топливом. По его словам, яровой сев планируется провести на площади 2,6 млн гектаров. В Минской области работы пройдут на площади более чем 533 тыс. га, в том числе в Смолевичском районе — на 23,5 тыс. га. Сельскохозяйственные организации, как сказал Крупко, обеспечены семенами яровых зерновых и зернобобовых культур в объеме 324,5 тыс. тонн, что на 28% больше необходимого.

Крупко также сообщил, что для проведения весенних полевых работ у сельхозорганизаций Беларуси есть 38,8 тыс. тракторов, в том числе 6,5 тыс. энергонасыщенных тракторов, 1,8 тыс. зерновых сеялок, 2,8 тыс. комбинированных почвообрабатывающих агрегатов.

Лукашенко подчеркнул, что весенние полевые работы нужно провести быстро: "Принято решение сработать оперативно".



По сообщению пресс-службы президента, в Смолевичском районе Лукашенко посещает организации группы компаний "Серволюкс", в частности МТФ "Мглё" филиала "Смолевичи Дэйриз" ОАО "Смолевичи Бройлер", а также ЗАО "Юнимит".