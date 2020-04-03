Школьные каникулы, скорее всего, будут продлены (обновлено)

Минск, 3 апреля. Школьные каникулы, скорее всего, продлят на неделю, сообщил журналистам Александр Лукашенко 3 апреля во время рабочей поездки в Смолевичский район Минской области.

"Я в этой ситуации сам нахожусь как отец, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — И я считаю, что требования продлить каникулы со стороны родителей, медицины — это неправильно. Но когда-то я сказал, что мы не будем довлеть над родителями. Это их дети, их жизнь. И как они примут решение в этом коронапсихозе, так и будет. Поэтому я категорически против, я не согласен, что надо ребенка изъять из детского сада или школы, продлив каникулы. Но коль пообещал, что будет так, как просят родители, так и будет".



По словам Лукашенко, нужно оценить "потенциальную наполняемость классов", так как нет смысла проводить занятия, если многих учащихся нет. "Хотят, чтобы мы продлили каникулы, завтра мне доложит по этому вопросу министр образования, — сказал он. — У нас есть резервная неделя: мы программу таким образом ужимали, что, может быть, и продлевать учебный год не будем. У нас нет здесь особой напряженки".

"Ситуация устаканилась. Если они побудут неделю дома, страха не будет. Завтра-послезавтра мною будет принято соответствующее решение. Скорее всего, мы продлим на неделю каникулы. Исключительно потому, что этого хотят родители и не все отпускают детей в школу в этот период. Я понимаю родителей. Тут здоровый человек без детей заболеет от того, что происходит вокруг", — добавил Лукашенко.



Информация об изменении сроков весенних каникул появилась еще в середине прошлого месяца. 17 марта несколько человек, чьи дети учатся в разных школах и гимназиях Минска, сообщили БелаПАН, что их известили о переносе начала весенних каникул на неделю раньше, на 23 марта. Сведения исходили от классных руководителей и представителей школьной администрации. Министерство образования вначале не комментировало эту информацию, но спустя несколько часов дало опровержение.

19 марта на совещании по эпидемиологической ситуации в стране Лукашенко выступил против карантина в школах и переноса каникул. "Если родители боятся — не отправляйте детей в школу, мы не запрещаем", — сказал он. Если в школах объявить каникулы, это лишь обострит обстановку, поскольку дети, которые могут переносить коронавирус (их иммунитет справляется с инфекцией), поедут к бабушкам, а пожилые люди, наоборот, находятся в группе риска, пояснил Лукашенко. "Мы же угробим стариков! Поэтому не надо ничего делать. Положено с 30 марта каникулы — будет с 30-го. У нас что, в школах проблемы? Нет проблем. А если мы еще научим детей, родителей, учителей, техничек вовремя мыть руки и дезинфицироваться, маску надевать, вообще будет хорошо. Общество уже начало к этому привыкать. Зачем мы творим всякие безобразия и ненужные действия там, где в них нет необходимости", — заявил глава государства.