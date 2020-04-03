03.04.2020 15:14 Общество
Количество подтвержденных в Беларуси случаев COVID-19 достигло 351
Минск, 3 апреля. Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 на 3 апреля в Беларуси достигло 351, сообщила заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан на пресс-конференции в Минске.
По ее словам, в Брестской области зарегистрирован 1 случай, в Могилевской — 2, в Витебской — 89, Гомельской — 13, Гродненской — 6, Минской — 50, в Минске — 190 случаев.
(Будет дополнено.)