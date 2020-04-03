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Дата распечатки: 03.04.2020 16:38
 
03.04.2020 15:14 Общество

Количество подтвержденных в Беларуси случаев COVID-19 достигло 351

Минск, 3 апреля. Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 на 3 апреля в Беларуси достигло 351, сообщила заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан на пресс-конференции в Минске.

По ее словам, в Брестской области зарегистрирован 1 случай, в Могилевской — 2, в Витебской — 89, Гомельской — 13, Гродненской — 6, Минской — 50, в Минске — 190 случаев.

(Будет дополнено.)

Ирина Турчина, БелаПАН.

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