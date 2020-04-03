Количество подтвержденных в Беларуси случаев COVID-19 достигло 351 (дополнено)

Минск, 3 апреля. Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 на утро 3 апреля в Беларуси достигло 351, сообщила заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан на пресс-конференции в Минске.

По ее словам, в Брестской области зарегистрирован 1 случай, в Могилевской — 2, в Витебской — 89, Гомельской — 13, Гродненской — 6, Минской — 50, в Минске — 190 случаев. "Основная возрастная группа, в которой регистрируются случаи коронавируса, — от 25 до 64 лет. В этом возрастном диапазоне регистрируются около 50% всех случаев COVID-19", — сказала она.

Эпидемиологическая ситуация в стране развивается прогнозируемо и поступательно, заверила Карабан. Она отметила, что основные меры, которые позволят сдержать распространение инфекции, — социальное дистанцирование и самоизоляция.

Заместитель министра здравоохранения Елена Богдан заявила, что предпринятые в Беларуси, начиная с 20-х чисел января текущего года, меры позволили предотвратить сотни случаев заболевания коронавирусной инфекцией ежедневно. "Если бы не меры, которые предприняты по поиску пациентов с коронавирусом, их контактов, а также по их госпитализации и проведению противоэпидемических мероприятий на всей территории страны, то сегодня мы бы имели 840 случаев в день и ничем бы не отличались от близлежащих государств, — заявила она. — Ни одна соседняя страна такие меры не предпринимала, не госпитализировались все выявленные контакты первого уровня, контакты второго уровня при наличии острых респираторных заболеваний".

Отдельно замминистра остановилась на выявлении коронавирусной инфекции в Витебской области. "За прошлые сутки в области с подозрением на COVID-19 поступили 25 человек. Из них только у четырех подтвержден диагноз "коронавирусная инфекция". 15 человек госпитализированы как контакты первого уровня, остальные являются контактами второго уровня. Выписано из лечебных учреждений Витебска 33 человека", — рассказала она.

Всего в Витебской области в больницы попали 269 пациентов, госпитализация которых связана с коронавирусной инфекцией, продолжила Богдан. Из них контакты первого уровня — 188, второго — 19 человек.

Богдан добавила, что группа специалистов во главе с министром Владимиром Караником по распоряжению главы государства провела мониторинг всех учреждений здравоохранения Витебска. Проверили работу всех учреждений здравоохранения, протестировали все пневмонии, изменена логистика работы врачей всех уровней.

Замминистра отметила, что белорусские медики учатся на зарубежном опыте и на сегодня в министерстве принят ряд приказов. Так со 2 апреля кроме тяжелых случаев пневмоний на коронавирус начали типировать случаи заболевания пневмониями средней степени тяжести. "На 8 утра 3 апреля в Беларуси было в наличии 10.640 тестов на коронавирусную инфекцию. В ближайшие дни ожидается поставка еще 10 тысяч тестов. В настоящее время проводятся клинические испытания трех тест-систем белорусского производства и одной экспресс-системы. Поэтому тестов у нас достаточно", — сказала Богдан.

Также проанализировано выявление коронавирусной инфекции у пациентов, относящихся к контактам первого и второго уровня, продолжила она. 3 апреля Владимир Караник принял решение о госпитализации и тестировании на коронавирус контактов второго уровня при развитии у них острых респираторных заболеваний. При получении отрицательного результата и отсутствии ухудшения состояния здоровья они будут выписаны и продолжат лечение на дому. Кроме того, выяснено, что у пациентов — контактов первого уровня — заболевание проявляется на второй-пятый день после заражения. Поэтому на шестые-седьмые сутки им будет проводиться тест на коронавирус. При получении отрицательного результата пациент будет выписан домой с рекомендацией соблюдать меры самоизоляции до 14 дней, сказала Богдан.