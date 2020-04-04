В Беларуси выявлено 440 случаев заражения COVID-19

Минск, 4 апреля. В Беларуси по состоянию на 4 апреля зарегистрировано пять смертей от коронавируса COVID-19, а общее число случаев заражения достигло 440, следует из сообщения в официальном телеграм-канале Министерства здравоохранения.

На 4 апреля на стационарном лечении с коронавирусом находится 394 человека. "У части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. После прохождения лечения выздоровел 41 человек", — сообщает Минздрав.

Зарегистрировано пять случаев смерти пациентов, у которых "многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией", отмечает ведомство.

По данным на 3 апреля, в стране был подтвержден 351 случай коронавируса COVID-19.

Накануне на пресс-конференции в Минске заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан заверила, что эпидемиологическая ситуация в стране развивается прогнозируемо и поступательно. Она отметила, что основные меры, которые позволят сдержать распространение инфекции, — социальное дистанцирование и самоизоляция.

7 апреля в Беларусь прибудет миссия экспертов Всемирной организации здравоохранения для мониторинга ситуации с коронавирусом. В Минск приедут три эксперта, они оценят работу белорусских медиков. Миссия ВОЗ будет находиться в стране до конца будущей недели. Специалисты посетят больницы и изучат документацию Минздрава. Кроме того, в Копенгагене собрана поддерживающая команда экспертов ВОЗ, которая будет в онлайн-режиме помогать предствителям организации в Минске.