Принято решение о продлении школьных каникул (дополнено)

Минск, 4 апреля. Сроки весенних каникул продлеваются на шесть дней, с 6 по 11 апреля включительно, сообщило Министерство образования в своем телеграм-канале. "Образовательный процесс в четвертой четверти будет осуществляться с 13.04.2020 по 30.05.2020", — говорится в сообщении.

О том, что школьные каникулы, скорее всего, продлят на неделю, сообщил журналистам Александр Лукашенко 3 апреля во время рабочей поездки в Смолевичский район Минской области. "Я в этой ситуации сам нахожусь как отец, — сказал он. — И я считаю, что требования продлить каникулы со стороны родителей, медицины — это неправильно. Но когда-то я сказал, что мы не будем довлеть над родителями. Это их дети, их жизнь. И как они примут решение в этом коронапсихозе, так и будет. Поэтому я категорически против, я не согласен, что надо ребенка изъять из детского сада или школы, продлив каникулы. Но коль пообещал, что будет так, как просят родители, так и будет".

По словам Лукашенко, нужно оценить "потенциальную наполняемость классов", так как нет смысла проводить занятия, если многих учащихся нет. "Хотят, чтобы мы продлили каникулы, завтра мне доложит по этому вопросу министр образования, — сказал он. — У нас есть резервная неделя: мы программу таким образом ужимали, что, может быть, и продлевать учебный год не будем. У нас нет здесь особой напряженки".

"Ситуация устаканилась. Если они побудут неделю дома, страха не будет. Завтра-послезавтра мною будет принято соответствующее решение. Скорее всего, мы продлим на неделю каникулы. Исключительно потому, что этого хотят родители и не все отпускают детей в школу в этот период. Я понимаю родителей. Тут здоровый человек без детей заболеет от того, что происходит вокруг", — добавил Лукашенко.

Информация об изменении сроков весенних каникул появилась еще в середине прошлого месяца. 17 марта несколько человек, чьи дети учатся в разных школах и гимназиях Минска, сообщили БелаПАН, что их известили о переносе начала весенних каникул на неделю раньше, на 23 марта. Сведения исходили от классных руководителей и представителей школьной администрации. Министерство образования вначале не комментировало эту информацию, но спустя несколько часов дало опровержение, а спустя два дня на совещании по эпидемиологической ситуации в стране Лукашенко выступил против карантина в школах и переноса каникул.



По информации Минздрава, на 4 апреля в Беларуси зарегистрировано пять смертей от коронавируса COVID-19, общее число случаев заражения достигло 440. На стационарном лечении с коронавирусом находится 394 человека. "У части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. После прохождения лечения выздоровел 41 человек", — сообщил Минздрав.

По данным на 3 апреля, в стране был подтвержден 351 случай коронавируса COVID-19.