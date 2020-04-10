Лукашенко считает нужным стимулировать людей к потреблению электроэнергии в жилых домах с учетом ввода БелАЭС

Минск, 10 апреля. Александр Лукашенко считает нужным стимулировать людей к потреблению электроэнергии в жилых домах. Об этом он заявил 10 апреля в Минске при обсуждении проекта указа "О возмещении расходов на электроснабжение эксплуатируемого жилищного фонда".

Как сообщает пресс-служба президента, участниками мероприятия стали вице-премьер Юрий Назаров, министр энергетики Виктор Каранкевич, а также председатели Миноблисполкома Александр Турчин и Мингорисполкома Анатолий Сивак. Отмечается, что проект указа разработан в целях стимулирования граждан к переходу в своих жилых домах на использование электрической энергии для целей отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Речь идет об одноквартирных (блокированных) жилых домах.



"Это уже второй шаг по сути, — доложил Назаров. — В 2019 году приняли решение об индивидуальных тарифах на электрическую энергию для населения. И мы видим, что население начало увеличивать потребление и строительство новых домов с использованием электрической энергии для нужд отопления, горячего водоснабжения, приготовления пищи. Теперь говорим о том, что в тех домах, которые уже построены, в которых живут люди, тоже надо дать определенный стимул, чтобы увеличили использование электроэнергии на эти цели. Идет системная работа".

"С учетом того, что мы вводим в строй атомную станцию, появятся дополнительные объемы электрической энергии, — отметил Лукашенко. — Как я часто говорил, нам надо больше потреблять электроэнергии, потому что у нас ее будет даже с избытком (если мы как сейчас будем использовать нынешние мощности, плюс добавятся). Это чистая энергия. Сегодня тренд в мире вообще — переход на чистую энергию. И мы меньше будем зависеть уже от природного газа. Где-то на 5 млрд куб. м меньше будем потреблять, по нашим расчетам".



Он уточнил, что внесенный проект указа касается потребления электрической энергии населением, и главный вопрос — как стимулировать ее потребление. "Здесь определенные, можно сказать, льготы и определенные требования к населению: если вы не будете выполнять какие-то условия, льготы не получите и будете платить по более высокому тарифу", — сказал Лукашенко.

"Совершенно верно — механизм компенсации затрат населения при увеличении потребления в индивидуальных жилых домах", — подтвердил Назаров.

"Да, мы можем им (владельцам индивидуальных жилых домов. — БелаПАН.) помогать, компенсировать будем. Но если учета не будет и другие вопросы не будут решены, то будут платить по полной за свои деньги", — подчеркнул глава государства.

По его словам, ему нужна консультация, из каких подходов следует исходить при принятии того или иного решения. "Потому что вопрос касается населения. И чтобы мы не перекинули этот вопрос полностью на население. Потом, учет должен быть организован. Если мы просто запишем на бумаге, а население окажется не способным это сделать… Вот это меня прежде всего волнует, чтобы не бабахнули по голове людям, а потом будем откручивать назад, если что-то не так", — сказал Лукашенко.

Официальный лидер уверен в необходимости стимулировать людей к большему потреблению в жилых домах электрической энергии, так как "это в том числе безопаснее по сравнению с использованием природного газа и важно с точки зрения экономики". "Конечно, надо подталкивать людей, я с этим согласен. Но этот толчок не должен быть смертельным, если говорить просто, по-народному. Это меня больше всего волнует, чтобы мы тут не нахомутали. Чтобы это было спокойно, постепенно", — добавил Лукашенко.