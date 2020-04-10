Количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 1.981

Минск, 10 апреля. Количество подтвержденных в Беларуси случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 1.981. В больницах находятся 1.793 пациента, 19 человек скончались, сообщил Минздрав в своем телеграм-канале.

По данным на утро 9 апреля общее число заразившихся коронавирусом в Беларуси составляло 1.486 человек, был госпитализирован 1.331 человек. Таким образом, за сутки общее количество подтвержденных случаев инфицирования выросло на 495 (рост на 33,3%). Общее число жертв увеличилось на три человека — днем ранее было 16.



Минздрав обращает внимание, что увеличение числа заболевших COVID-19 "поступательное и контролируемое". Большинство случаев — это выявленные контакты первого и второго уровней.



Как правило, заболевание протекает в легкой или средней форме. Вместе с тем 72 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, им проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов.



После прохождения лечения выздоровели 169 человек.



"Умерло 19 с хроническими заболеваниями с выявленной коронавирусной инфекцией", — говорится в сообщении.



По расчетам Минздрава, на пик заболеваемости коронавирусом Беларусь выйдет в конце апреля — начале мая. Об этом сообщил министр здравоохранения Владимир Караник накануне в Палате представителей. "У нас есть методика прогнозирования и план действий при различных вариантах. Мы надеемся, что на пик заболеваемости мы выйдем в конце апреля — начале мая", — сказал он. Пока, добавил министр, количество заболевших будет увеличиваться. "Они будут, потому что на сегодняшний момент заболевание развивается. Наша задача — чтобы оно развивалось не по экспоненте, а более плавно мы выходили на пик. Но цифры будут увеличиваться, потому что эпидемии не останавливаются по щелчку", — сказал Караник.