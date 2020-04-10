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Дата распечатки: 10.04.2020 15:58
 
10.04.2020 13:32 Общество, Финансы

На благотворительные счета Минздрава для борьбы с коронавирусом поступило почти 4 млн рублей и более 78 тыс. евро

Минск, 10 апреля. Почти 4 млн рублей и более 78 тыс. евро перечислены для борьбы с коронавирусом на благотворительные счета Республиканского центра организации медицинского реагирования Министерства здравоохранения Беларуси. 

"На 09.00 утра 10 апреля 2020 года на них поступило всего: 1) 3.937.777 рублей и 2) 78.461 euro. Из них на счет (в бел. руб.) поступило 221.831 рубль от физических лиц (из них по системе ЕРИП перечислено 92.635 рублей)", — говорится в сообщении телеграм-канала Минздрава. 

Среди крупнейших дарителей, которые перечислили средства на счет в белорусских рублях, — Белорусский союз женщин, Белорусский профсоюз работников здравоохранения, частные компании и предприятия. "Среди физических лиц также есть благотворители. Если они разрешат нам назвать их — на следующем брифинге мы это сделаем! — отмечается в сообщении. — Всего на сегодняшний день перечислили спонсорскую помощь 1.310 физических лиц и 210 юридических лиц. Отметим, что на валютный счет перечислили пожертвования 9 иностранных физлиц и 2 юрлица". 

За счет этих средств для учреждений здравоохранения страны уже приобретено: экраны защитные стоматологические — 4.000 штук (на 59.300 рублей), комбинезоны медицинские — 100.000 штук (на 948.000 рублей), наборы реагентов для выявления COVID-19 — 2.000 (на 364.339 рублей), полумаски фильтрующие противоаэрозольные — 20.000 штук (на 72.000 рублей).

"Получатели спонсорской благотворительной помощи медицинским оборудованием на сумму 87.600 рублей: Витебский областной клинический специализированный центр — 50 пульсоксиметров, 10 концентратов кислородных, Борисовская больница № 2 — 25 пульсоксиметров, 5 концентратов кислородных,  6-я ГКБ Минска  — 25 пульсоксиметров, 5 концентратов кислородных. Выделено также 334.336 рублей спонсорской помощи РНПЦ эпидемиологии и микробиологии на изготовление наборов реагентов для выявления COVID-19", — говорится в сообщении.

Минздрав открыл благотворительные счета 24 марта. "Мы приветствуем поддержку общества и сможем использовать благотворительную помощь в целях закупки оборудования для лабораторной диагностики COVID-19, диагностических наборов, защитных средств, лекарственных препаратов, а также на оказание помощи больным", — заявила пресс-служба министерства.

По данным на 10 апреля, количество подтвержденных в Беларуси случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 1.981. В больницах находятся 1.793 пациента, 19 человек скончались.

На утро 9 апреля общее число заразившихся коронавирусом в стране составляло 1.486 человек, был госпитализирован 1.331 человек. Таким образом, за сутки общее количество подтвержденных случаев инфицирования выросло на 495 (рост на 33,3%). Общее число жертв увеличилось на три человека — днем ранее было 16.

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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