Замминистра здравоохранения Богдан: Сроки призывной кампании пока переносить не планируется

Минск, 10 апреля. Сроки призывной кампании пока переносить не планируется, сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан на пресс-конференции в Минске 10 апреля. "Пока кампания проводится как обычно", — сказала она.

По словам Богдан, Минздрав и Минобороны взаимодействуют по этому вопросу в условиях распространения коронавируса COVID-19. Выработано совместное решение по дообследованию призывников при необходимости.



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