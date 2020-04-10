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Дата распечатки: 10.04.2020 15:59
 
10.04.2020 13:48 Общество

Замминистра здравоохранения Богдан: Сроки призывной кампании пока переносить не планируется

Минск, 10 апреля. Сроки призывной кампании пока переносить не планируется, сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан на пресс-конференции в Минске 10 апреля. "Пока кампания проводится как обычно", — сказала она.

По словам Богдан, Минздрав и Минобороны взаимодействуют по этому вопросу в условиях распространения коронавируса COVID-19. Выработано совместное решение по дообследованию призывников при необходимости.

(Будет дополнено.)

Ирина Турчина, БелаПАН.

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