Каникулы в Беларуси продлены до 18 апреля

Минск, 10 апреля. Каникулы в Беларуси продлены еще на неделю, сообщило Министерство образования.

"Сроки весенних каникул продлеваются на 6 дней, с 13 по 18 апреля включительно, — отмечается в сообщении. — Образовательный процесс в четвертой четверти будет осуществляться с 20.04.2020 по 30.05.2020".

В министерстве подчеркнули, что учебные программы и календарно-тематическое планирование по каждому учебному предмету будут скорректированы за счет поддерживающих и стимулирующих занятий. Пришкольные лагеря будут работать по заявительному принципу.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией весенние каникулы в этом году продлеваются второй раз. Учебная четверть должна была начаться 6 апреля, однако решением Минобразования каникулы продлили на неделю.

По данным Минздрава, на 10 апреля количество подтвержденных в Беларуси случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 1.981. В больницах находится 1.793 пациента, 19 человек скончалось.