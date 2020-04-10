МИД: Помощь в возвращении домой получили более 6,5 тыс. соотечественников

Минск, 10 апреля. На сегодняшний день помощь в возвращении на родину оказана 6.527 соотечественникам, сообщила вечером 10 апреля пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

В частности, 80 белорусских граждан вернулись из Польши на автобусах при содействии посольства в Польше, 16 — из Германии регулярными рейсами "Белавиа".

10 апреля "при консультативном содействии белорусских дипломатов и в контакте с местными властями" из Литвы вернулись 35 белорусских монтажников, которые выполняли пусконаладочные работы на нефтеперерабатывающем заводе.

"Продолжает улучшаться ситуация по Индонезии. За прошедший период из этой страны вылетели на родину через Амстердам и Доху еще 5 наших граждан. Им оказывается помощь в регистрации и посадке на рейсы в городах вылета и Джакарте", — отмечается в релизе.

Ведется поиск путей отправки 11 граждан Беларуси, находящихся в Черногории. Прорабатывается возможность организации их последующего наземного транзита по маршруту Москва — Минск.

Наиболее острыми остаются проблемы с дальними странами, в частности, ситуации в Индии, Вьетнаме, на Шри-Ланке и в Таиланде. "Работа по способам решения данных проблем не прекращается. Несмотря на все сложности, связанные с пребыванием белорусских туристов в указанных странах, по возможности прилагаются усилия по улучшению качества их жизни, в том числе в переводе в более безопасные места размещения, организации доступа к воде и продуктам питания", — отмечается в релизе.

МИД также сообщает, что до 30 апреля продлен режим чрезвычайного положения в ЮАР, кроме того, "сохраняется география регулярных рейсов ОАО "Белавиа" в Европейский регион и Израиль".

Ведомство призывает сограждан "отслеживать обновляемую на постоянной основе релевантную информацию на сайтах белорусских загранучреждений и в социальных сетях, в том числе Министерства иностранных дел".