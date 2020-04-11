Католики, греко-католики и протестанты готовятся встретить Пасху

Минск, 11 апреля. Католики, греко-католики и протестанты 11 апреля отмечают Великую субботу и готовятся встретить древнейший и самый важный христианский праздник — Воскресение Христово, или Пасху.

Неделей ранее председатель Конференции католических епископов Беларуси, митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич призвал верующих оставаться дома и участвовать в богослужениях дистанционно, чтобы защититься от коронавирусной инфекции.

Предполагалось, что в первой половине дня 11 апреля архиепископ Кондрусевич и вспомогательный епископ Юрий Кособуцкий посетят ряд столичных приходов, чтобы помолиться с верующими и благословить снедь на пасхальный стол, однако от этого было решено отказаться в связи с пандемией COVID-19.

8 апреля Кондрусевич утвердил декрет о порядке благословения пасхальной снеди, которое верующие могут совершить в домашних условиях. Благословить снедь может "отец семейства или старший член семьи". "После того как на традиционную праздничную трапезу соберется вся семья, на столе зажигается свечка и звучит традиционное пасхальное приветствие "Христос воскрес! Аллилуйя!". Потом кто-то из присутствующих читает отрывок из Евангелия от Матфея, в котором повествуется о том, как утром женщины пришли к могиле и первыми узнали от ангела, что Христос воскрес", — поясняется порядок домашнего благословения.

В 21.45 архиепископ Кондрусевич возглавит пасхальную вигилию в главной католической святыне Минска — архикафедральном костеле имени Пресвятой Девы Марии. Богослужение будут транслировать в прямом эфире телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24".

Пасхальное богослужение в костеле Божьей Матери Будславской в Каменной Горке начнется в 19.00.

В костеле Святых Симеона и Елены (Красный костел), а также часовнях приходов Святого Иоанна Крестителя в Серебрянке, Святого Антония Падуанского в Малиновке, Божьего Тела в микрорайоне Ангарская, Святого Франциска Асизского в Уручье пасхальные вигилии начнутся в 20.00.

В 21.00 праздничные богослужения начнутся в костелах Пресвятой Троицы (Святого Роха) на Золотой Горке, Воздвижения Святого Креста на Кальварийском кладбище и часовнях приходов Божьей Матери Розарийной в Лошице, Святых Апостолов Петра и Павла и Святого Евгения де Мазено в Зеленом Луге, Святых Иоанна Евангелиста и Максимилиана Кольбе в Кунцевщине.

В часовне прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Сухареве святая месса начнется в 22.00, а в часовне прихода Божьей Матери Лотеранской в микрорайоне Сокол — в 23.00.

Греко-католическая пасхальная утреня и Божественная литургия Воскресения Господня начнутся в 18.30 в нижнем храме Красного костела, а в 21.30 — в Центре Святого Иосифа на улице Орджоникидзе.

Католицизм — вторая по величине христианская конфессия в стране по количеству верующих. По данным костела в Беларуси, около 1,4 млн человек, или примерно 15% граждан, считают себя католиками.