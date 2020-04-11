Миссия ВОЗ: Беларусь входит в новую фазу вспышки COVID-19

Минск, 11 апреля. Беларусь входит в новую фазу эволюции вспышки инфекции COVID-19, и сейчас время "готовиться к худшим сценариям и укреплять взаимодействие правительства со всем обществом", заявил глава миссии Европейского регионального бюро ВОЗ Патрик О`Коннор на брифинге в Минске 11 апреля.

По его словам, ВОЗ рекомендует Беларуси внедрять дополнительные меры всеобщего физического дистанцирования. В числе этих мер обеспечение карантина контактных лиц, удаленное обучение, телеконференции, ограничение массовых мероприятий, отметил Патрик О`Коннор. "Это может замедлить распространение вируса и нарастить мощности системы здравоохранения", — констатировал глава миссии.

"Физическое дистанцирование — это не социальная изоляция, — подчеркнул он. — Очень важно, чтобы все общество помогало системе здравоохранения, соблюдало ограничительные меры".

В свою очередь ВОЗ, по его словам, готова оказывать Беларуси всестороннюю поддержку.

"Это забег на долгую дистанцию, а не спринт", — добавил он.

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