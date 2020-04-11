Миссия ВОЗ: Беларусь входит в новую фазу вспышки COVID-19
По его словам, ВОЗ рекомендует Беларуси внедрять дополнительные меры всеобщего физического дистанцирования. В числе этих мер обеспечение карантина контактных лиц, удаленное обучение, телеконференции, ограничение массовых мероприятий, отметил Патрик О`Коннор. "Это может замедлить распространение вируса и нарастить мощности системы здравоохранения", — констатировал глава миссии.
"Физическое дистанцирование — это не социальная изоляция, — подчеркнул он. — Очень важно, чтобы все общество помогало системе здравоохранения, соблюдало ограничительные меры".
В свою очередь ВОЗ, по его словам, готова оказывать Беларуси всестороннюю поддержку.
"Это забег на долгую дистанцию, а не спринт", — добавил он.
(Будет дополнено.)