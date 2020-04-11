Миссия ВОЗ: Беларусь входит в новую фазу вспышки COVID-19 (дополнено)

Минск, 11 апреля. Беларусь входит в новую фазу эволюции вспышки инфекции COVID-19, и сейчас время "готовиться к худшим сценариям и укреплять взаимодействие правительства со всем обществом", заявил глава миссии Европейского регионального бюро ВОЗ Патрик О`Коннор на брифинге в Минске 11 апреля.

По его словам, ВОЗ рекомендует Беларуси внедрять дополнительные меры всеобщего физического дистанцирования — нужен комплексный подход. В числе этих мер обеспечение карантина контактных лиц, удаленное обучение, телеконференции, ограничение массовых мероприятий и надлежащее тестирование, отметил Патрик О`Коннор. "Это может замедлить распространение вируса и нарастить мощности системы здравоохранения", — констатировал глава миссии.

"Физическое дистанцирование — это не социальная изоляция, — подчеркнул он. — Очень важно, чтобы все общество помогало системе здравоохранения, соблюдало ограничительные меры, особенно для групп высокого риска — пожилых и людей с хроническими заболеваниями".

"Это забег на долгую дистанцию, а не спринт", — добавил он. В свою очередь ВОЗ, по его словам, готова оказывать Беларуси всестороннюю поддержку.

Миссия ВОЗ прибыла в Беларусь 7 апреля по приглашению Александра Лукашенко. Эксперты проверяли работу системы здравоохранения Беларуси в условиях пандемии.

По словам О`Коннора, с начала работы миссии в Беларуси количество выявленных случаев коронавируса стремительно росло — "в два раза каждые два-три дня, что означает передачу вируса на уровне сообщества".

Среди положительных моментов принятых в стране мер ВОЗ отмечает работу эпиднадзора, наличие лабораторий для обработки тестов, разграничение пациентов в медучреждениях для исключения передачи коронавируса, а также оперативную организацию местного производства средств защиты для работников здравоохранения. "Безопасность работников системы здравоохранения является приоритетом для государства, и это стало для нас очевидным по итогам посещения медучреждений, — подчеркнул он. — Мы приветствуем и поддерживаем усилия местных производств, которые предпринимаются для экипировки медперсонала средствами личной защиты. Это мероприятия, в которых остро нуждаются во многих странах Европы. На самом деле доступность средств индивидуальной защиты и возможность производства их на местном уровне является важным фактором, в то время как на глобальном рынке эти возможности сокращаются", — сказал О`Коннор.

На вопрос, нужно ли в Беларуси отказаться от проведения военного парада 9 мая с учетом того, что пик заболеваемости прогнозируется на конец апреля — начало мая, глава миссии ВОЗ повторил уже сказанное: "По результатам этой миссии наши рекомендации — прекращение массовых мероприятий и отказ от массового сбора людей. В первую очередь нужно думать об этом, поскольку мы вступаем в довольно тяжелые времена с новой динамикой роста случаев заражения".

Представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев отметил, что в ходе работы миссии государственные ведомства, в частности Минздрав, оказывали экспертам всестороннюю поддержку, вся необходимая информация была предоставлена. С 8 по 10 апреля представители ВОЗ посетили медучреждения Минской и Витебской областей.

"Мы могли разговаривать со специалистами не только сектора здравоохранения, но и с представителями Министерства внутренних дел, департамента исполнения наказаний, вносить в программу изменения, которые считали необходимыми. Также посетили учреждения Министерства труда и соцзащиты. Ситуация с CОVID-19 во всем мире и в Беларуси вызывает большую озабоченность, мы видим, что она развивается очень быстро даже с момента прибытия миссии в страну. Конечно, от предпринимаемых мер будет зависеть, как ситуация будет развиваться дальше", — сказал он.

По данным Минздрава, на утро 11 апреля количество подтвержденных в Беларуси случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 2.226. В больницах находится 2.031 пациент, умерло 23 человека "с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".

За сутки общее количество подтвержденных случаев инфицирования выросло на 245 (рост на 12,3%), число госпитализированных увеличилось на 238 (рост на 13,2%). Число жертв увеличилось на четыре человека — днем ранее было 19.

Как утверждают в Минздраве, в основном заболевание протекает в легкой или средней форме. Вместе с тем 52 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. После прохождения лечения выздоровело 172 человека.