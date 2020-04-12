Количество подтвержденных в Беларуси случаев COVID-19 достигло 2.578

Минск, 12 апреля. Количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 2.578, скончались 26 человек, сообщило Министерство здравоохранения Беларуси в своем телеграм-канале.

На утро 11 апреля общее число заразившихся коронавирусной инфекцией составляло 2.226 человек. Таким образом, за сутки общее количество подтвержденных случаев инфицирования выросло на 352 (рост на 15,8%). Общее число жертв увеличилось на три человека (днем ранее было 23).

Как утверждают в Минздраве, у большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. Вместе с тем 50 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.

После прохождения лечения выздоровели и выписаны 203 человека.

"Умерло 26 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", — говорится в сообщении.

В Беларуси проведено более 64 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. В тестировании задействовано 17 лабораторий.

После визита в Беларусь миссии Европейского регионального бюро ВОЗ Минздрав вновь начал публиковать общее количество заболевших COVID-19.

Эксперты ВОЗ находились в стране с 7 по 11 апреля по приглашению Александра Лукашенко. Они проверяли работу системы здравоохранения Беларуси в условиях пандемии.

По итогам визита глава миссии Европейского регионального бюро ВОЗ Патрик О`Коннор на брифинге в Минске 11 апреля заявил, что Беларусь входит в новую фазу эволюции вспышки COVID-19, и сейчас время "готовиться к худшим сценариям и укреплять взаимодействие правительства со всем обществом".

По его словам, ВОЗ рекомендует Беларуси внедрять дополнительные меры всеобщего физического дистанцирования — нужен комплексный подход. В числе этих мер обеспечение карантина контактных лиц, удаленное обучение, телеконференции, ограничение массовых мероприятий и надлежащее тестирование, отметил О`Коннор. "Это может замедлить распространение вируса и поможет нарастить мощности системы здравоохранения", — констатировал глава миссии.

"Физическое дистанцирование — это не социальная изоляция, — подчеркнул он. — Очень важно, чтобы все общество помогало системе здравоохранения, соблюдало ограничительные меры, особенно для групп высокого риска — пожилых и людей с хроническими заболеваниями".

"Это забег на долгую дистанцию, а не спринт", — добавил он. В свою очередь ВОЗ, по его словам, готова оказывать Беларуси всестороннюю поддержку.

По словам О`Коннора, с начала работы миссии в Беларуси количество выявленных случаев коронавируса стремительно росло — "в два раза каждые два-три дня, что означает передачу вируса на уровне сообщества".