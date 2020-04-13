Количество подтвержденных в Беларуси случаев COVID-19 достигло 2.919

Минск, 13 апреля. Количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 2.919, умерли 29 человек, сообщило Министерство здравоохранения Беларуси в своем телеграм-канале.

На утро 12 апреля общее число заразившихся коронавирусной инфекцией составляло 2.578. Таким образом, за сутки общее количество подтвержденных случаев инфицирования выросло на 341 (рост на 13,2%). Общее число жертв вновь увеличилось на три человека (днем ранее было 26, до этого — 23).

Как утверждают в Минздраве, у большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. Вместе с тем 55 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.

После прохождения лечения выздоровели и выписаны 203 человека.

"Умерло 29 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", — говорится в сообщении.

В Беларуси проведено более 68 тыс. тестов на коронавирус. В тестировании задействовано 17 лабораторий.

Заместитель министра здравоохранения Елена Богдан 12 апреля в эфире программы "Неделя" телеканала СТВ отметила, что рост количества инфицированных — прогнозируемый и ожидаемый. "И как бы нам ни хотелось, чтобы этого роста не было, все равно опыт других стран показывает, что заболевание будет увеличивать свои темпы", — сказала Богдан. На сегодня рост заболевших составляет 300—400 человек в день, добавила она.

По ее словам, сегодня более 50% всех заболевших COVID-19 составляют так называемые контакты первого уровня. "У нас уже идет популяционная передача вируса, а не только от тех людей, которые въехали и которых мы сразу изолировали", — подчеркнула замминистра.

Богдан напомнила, что Минздрав принял решение не госпитализировать контакты первого уровня. Теперь разрабатывается "нормативный документ, который позволит гражданам с бессимптомным или легким течением коронавирусной инфекции при условии возможности полной самоизоляции находиться на дому".

Минздрав ожидает итогового отчета Всемирной организации здравоохранения, сообщила Богдан. По ее словам, ситуация в Беларуси "ляжет в рекомендации ВОЗ" и будет использована для других стран, которые только сталкиваются с ростом случаев коронавирусной инфекции.

Глава миссии Европейского регионального бюро ВОЗ Патрик О`Коннор на брифинге в Минске 11 апреля по итогам визита заявил, что Беларусь входит в новую фазу эволюции вспышки COVID-19, и сейчас время "готовиться к худшим сценариям и укреплять взаимодействие правительства со всем обществом".