Лукашенко — российским СМИ: Не трогайте нас

Минск, 13 апреля. Александр Лукашенко недоволен позицией российских СМИ в отношении мер, которые принимаются Беларусью по борьбе с коронавирусом.

Свое возмущение официальный лидер высказал, принимая 13 апреля с докладом главу Администрации президента Игоря Сергеенко, его предшественницу, председателя Совета Республики Национального собрания Наталью Кочанову, министра здравоохранения Владимира Караника и госсекретаря Совета безопасности Андрея Равкова.

"Российские средства массовой информации. Вы знаете, дошли до того, что на Россию дают такую гадкую — ведущие каналы, это уже не телеграм-каналы, я уже про них не говорю — гадкую информацию: а-а, "батька" там лечит своих трактором, водкой, баней. Но, знаете, когда-то я вот так в шутку, когда на ходу у меня чего-то спрашивают, я пошутил, но в каждой шутке есть доля шутки", — заявил Лукашенко, высказывания которого прозвучали в эфире телеканала ОНТ.

"Никогда — из своего опыта — никогда не было вредно человеку посидеть у костра. Особенно в период вот этих острых респираторных заболеваний. Да, костер у нас запрещен в лесах, у нас пожароопасная обстановка, вот такая сушь стоит. Но кто мешает отцу или семье, у каждого же автомобиль, поехать, на дороге оставить автомобиль, взять два мешка, с детьми, собрать этот хворост, привезти домой, разжечь костер и поджарить, как это у нас в детстве было, на шампуре сейчас, или мы на ветке, палку эту брали и жарили это сало и ели. Ну что в этом плохого?" — спросил присутствующих Лукашенко.

"И то, что он подышит этим горячим, свежим воздухом от огня — что в этом плохого? — продолжил официальный лидер. — Так мы жили… Поэтому дело каждого, как там этот период проходить вирусных заболеваний".

"Но вот россиянам я хотел бы сказать, вот этим вот, якія плявузгаюць, па-беларуску кажучы: не трогайте нас. Мы ведь ничего не просим, мы у них ничего не просим, так же? Мы спасаемся сами, мы защищаемся сами. Даже готовы — мы же открыты, мы ни границы, ничего не закрывали, приезжайте, россияне. Я знаю, вот мне Шерстнев (председатель Витебского облисполкома. — БелаПАН.) докладывал: многие и специалисты приезжают и смотрят, и советуются, общаются. Приезжайте к нам, посмотрите сами. Но зачем же вы нас в России делаете дураками? Зачем русскому человеку, россиянину вбивать в голову, что там, на Западе, наши эти белорусы, они какие-то ненормальные? Притом тут уже не отбрехнешься, что это неуправляемые каналы", — заявил Лукашенко.

По сообщению пресс-службы президента, в качестве примера он привел сюжет на российском Первом канале. "Вот мне недавно показали в очередной раз какого-то [телеведущего Кирилла] Клейменова, который там на Россию выдавал, что у нас и заболевания, и прячут информацию… Ну и наши начали подхватывать. Мы пригласили Всемирную организацию здравоохранения. А слабо всем позвать специалистов в страну? Россиянам, американцам (от всемирной организации). И вот так сказать: идите и посмотрите, как у нас они были. И что они сказали: претензий к белорусам нет", — подчеркнул Лукашенко.

"Да, есть рекомендации: не ходите толпами, не тритесь друг о друга, не целуйтесь, не обнимайтесь и прочее. Мы воспринимаем эти рекомендации, — отметил он. — Но что мы делаем неправильно и где мы врали? Публично сказали, что ни Минздрав, и власти здесь не врали. Мы открыты — приходите и смотрите. Мы делаем это для своих людей. Но россияне нам не чужие. Мы готовы с ними общаться, советоваться".

Одновременно Лукашенко похвалил отечественные госСМИ: "Неплохо начали работать наконец-то и белорусские СМИ. Я вчера смотрел итоговые программы по всем каналам. Очень объемно. Даже у Владимира Степановича (министр здравоохранения Караник. — БелаПАН.) забрали работу. Уже так объяснили все и про маски, и про бахилы, и лечение, что только сиди дома и лечись".

"Мне много говорят, что мы там проигрываем телеграм-каналам и прочее. Да, наверное, там грязи больше, чем наших голосов — официальных властей. Хотя информации не скажешь, что не хватает. Но я так подумал, ну что нам, пиариться и начать создавать какие-то телеграм-каналы и там какую-то полужелтую информацию вбрасывать, чтобы там присутствовать… Наверное, это не наш путь", — считает белорусский руководитель.

По его мнению, для тех, кто хочет услышать профессиональную точку зрения, информации достаточно: "Каждый день мы, ничего не скрывая, выдаем в эфир. Выступают медики, специалисты, профессионалы. Дошли до того, что уже врачи-пульмонологи выступают".