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Дата распечатки: 14.04.2020 10:03
 
14.04.2020 08:26 Общество, Финансы

Белстат: Затраты на охрану окружающей среды в 2019 году выросли на 2,2%

Минск, 14 апреля. В 2019 году текущие затраты организаций на охрану окружающей среды составили 712,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 2,2% больше уровня 2018 года, сообщил Национальный статистический комитет.

В структуре текущих затрат на охрану окружающей среды наибольший удельный вес пришелся на сбор и очистку сточных вод —  47,5% (338,5 млн рублей), обращение с отходами и предотвращение их вредного воздействия на окружающую среду —  29% (206,6 млн), охрану атмосферного воздуха, сохранение озонового слоя и климата —  20,3% (144,8 млн).

Основной объем текущих затрат традиционно приходится на предприятия обрабатывающей промышленности (47,8%), организации, занимающиеся водоснабжением, а также сбором, обработкой и удалением отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений (28,6%), и организации, занимающиеся снабжением электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (16,1%).

В 2019 году наибольшие суммы средств на природоохранные мероприятия затрачены организациями Гомельской области (153,6 млн рублей, или 21,6% общего объема), Витебской области (113,7 млн, или 16%) и Минска (112 млн, или 15,7%), что соответствует тенденциям 2016—2018 годов, отметил Белстат.

Марина Носова, БелаПАН.

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