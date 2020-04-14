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Дата распечатки: 14.04.2020 14:36
 
14.04.2020 13:23 Общество

Митрополит Павел призвал православных верующих воздержаться от посещения храмов

Минск, 14 апреля. Воздержаться от посещения храмов в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 призвал всех православных верующих митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Беларуси.

"Воздержитесь, побудьте дома. Поверьте, от этого будет лучше и вам, и вашим близким", — сказал православный иерарх на пресс-конференции 14 апреля.

Ранее синод Белорусского экзархата Русской православной церкви призывал не посещать храмы в период пандемии только верующих с симптомами сезонных вирусных инфекций у себя или своих близких.

(Будет дополнено.)

Захар Щербаков, БелаПАН.

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