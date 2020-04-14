Лидеры стран ЕАЭС приняли совместное заявление в связи с пандемией СОVID-19

Минск, 14 апреля. Лидеры стран Евразийского экономического союза — члены Высшего Евразийского экономического совета по итогам рабочей встречи 14 апреля приняли совместное заявление в связи с пандемией СОVID-19, сообщает пресс-служба президента Беларуси.



В документе отмечается, что коронавирусная инфекция СОVID-19, объявленная ВОЗ пандемией и охарактеризованная как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеет международное значение. "Она ведет к существенному снижению мобильности населения, затрудняет торговлю товарами и услугами, вызывает волатильность на глобальных финансовых и сырьевых рынках, создает риски дезинтеграции для мировой и региональных экономик", — говорится в заявлении.



В этой ситуации лидеры стран ЕАЭС решили объединить усилия для совместного противостояния общей угрозе. "Подтверждаем готовность к продолжению сплоченной работы для устранения негативных последствий пандемии СОVID-19, сохранения достигнутого уровня интеграционного сотрудничества и дальнейшего экономического развития государств — членов Евразийского экономического союза, обеспечения социальной и макроэкономической стабильности в наших странах, поддержания деловой и инвестиционной активности", — говорится в заявлении.



Главы государств выступили за единство международного сообщества и стабильность мировой экономики, сохранение принципа свободы передвижения товаров, включая социально значимые товары, продукты питания, медоборудование и препараты, медицинские средства индивидуальной защиты.



"Принимаемые нашими государствами меры оперативного и системного характера направлены на смягчение воздействия пандемии СОVID-19 на экономики наших стран и обеспечение функционирования единого экономического пространства. Исходим из того, что введенные во всем мире ограничения, вызванные пандемией СОVID-19‚ являются вынужденной мерой и со снятием угроз для жизни и здоровья людей будут отменены", — говорится в заявлении.



Отмечается также, что руководители стран ЕАЭС "нацелены на то, чтобы продолжить оказание содействия друг другу, укреплять системы здравоохранения, проводить совместные научные исследования в области разработки средств профилактики, диагностики и лечения инфекций, совершенствовать алгоритмы взаимодействия при реагировании на эпидемии".



Правительствам, центробанкам государств ЕАЭС и Евразийской экономической комиссии поручено "скоординировать меры по профилактике и предотвращению распространения СОVID-19, укреплению экономического сотрудничества, сохранению стабильности функционирования внутренних, в том числе продовольственного, рынков, поддержке граждан и бизнеса для преодоления негативных последствий пандемии".



"Мы твердо уверены в том, что преимущества интеграции помогут нашим странам и народам достойно справиться с этим испытанием", — подчеркивается в совместном заявлении.



Эту тему планируется обсудить более подробно на предстоящем саммите ЕАЭС.



Александр Лукашенко пригласил лидеров стран ЕАЭС приехать на саммит в Минск 19 мая. "Я жду всех вас в Минске, гарантирую всем вам полную безопасность и уверен, что вы получите, как всегда, большое удовольствие от пребывания в столице Беларуси", — сказал он.



"Думаю, 19 мая мы более углубленно обсудим эти вопросы — нашей стратегии, восстановления нашего союза, наших экономик, жизни людей после пандемии, — добавил Лукашенко. — Наш союз должен быть способен противостоять не только этим вызовам, но и другим угрозам. Я уверен, мы извлечем хорошие уроки из нынешней ситуации. Именно в единстве — залог общего успеха в любой непростой ситуации. Мы готовы работать вместе для преодоления проблем и вызовов, которые стоят перед нами".