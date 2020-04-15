Объем производства сельхозпродукции в январе—марте вырос на 5,5%

Минск, 15 апреля. В январе—марте 2020 года в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 2 млрд 895,8 млн рублей. В сопоставимых ценах оно увеличилось по сравнению с январем—мартом 2019 года на 5,5%, сообщил Национальный статистический комитет.

В сельхозорганизациях произведено продукции на 2 млрд 804,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 6% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.



В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 467,8 тыс. тонн (+4,7%), молока — 1 млн 834,8 тыс. тонн (+5,7%).



В сельскохозяйственных организациях производство скота и птицы составило 448,1 тыс. тонн (+5,4%), молока — 1 млн 796 тыс. тонн (+6,1%).



На 1 апреля 2020 года в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 4,2 млн голов, или на 1% меньше уровня на 1 апреля 2019 года, в том числе коров — 1,4 млн (+0,2%). Численность свиней составила 2,6 млн, что на 2,9% больше, чем на соответствующую дату 2019 года.