Федерация футбола отложила старт женского чемпионата страны
Минск, 15 апреля. Белорусская федерация футбола отложила "до дальнейшего уведомления" старт чемпионата страны среди женских команд, первый тур которого должен был пройти 16—18 апреля.
"Данное решение принято в связи с тем, что несколько футболисток, принимающих участие в турнире, контактировали с возможными носителями вируса COVID-19", — сообщила пресс-служба БФФ.
Лица, контактировавшие с возможными носителями коронавируса, в соответствии с решением правительства от 8 апреля должны находиться в самоизоляции.
Чемпионат среди мужских команд пока продолжается. 16—18 апреля пройдут матчи пятого тура.