Заседание второй сессии Палаты представителей седьмого созыва
16 апреля в Минске состоялось заседание второй сессии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.
На снимках:
2, 12 — депутат ПП НС Лилия Ананич;
6 — депутат ПП НС Игорь Марзалюк;
7, 9 — депутат ПП НС Андрей Савиных;
8 — министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко;
10, 14 — депутат ПП НС Олег Гайдукевич;
15 — депутат ПП НС Валерий Воронецкий;
16 — депутат ПП НС Геннадий Давыдько;
20, 27 — депутат ПП НС Тенгиз Думбадзе;
23 — депутат ПП НС Сергей Клишевич;
33 — министр финансов Максим Ермолович.