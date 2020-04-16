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Дата распечатки: 16.04.2020 16:57
 
16.04.2020 16:31 Фото

Заседание второй сессии Палаты представителей седьмого созыва

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16 апреля в Минске состоялось заседание второй сессии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.

На снимках:
2, 12 — депутат ПП НС Лилия Ананич;
6 — депутат ПП НС Игорь Марзалюк;
7, 9 — депутат ПП НС Андрей Савиных;
8 — министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко;
10, 14 — депутат ПП НС Олег Гайдукевич;
15 — депутат ПП НС Валерий Воронецкий;
16 — депутат ПП НС Геннадий Давыдько;
20, 27 — депутат ПП НС Тенгиз Думбадзе;
23 — депутат ПП НС Сергей Клишевич;
33 — министр финансов Максим Ермолович.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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Четверг, 16 Апрель 2020, 16:57
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