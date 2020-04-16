Срок наказания несовершеннолетним распространителям наркотиков и осужденным за коррупцию планируется сократить на год по амнистии

Минск, 16 апреля. В соответствии с проектом закона об амнистии, который приурочен к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, срок отбывания наказания несовершеннолетним распространителям наркотиков в составе организованной группы и осужденным за коррупцию планируется сократить на год. Об этом заявил Александр Лукашенко 16 апреля на совещании по вопросам амнистии и помилования, сообщает пресс-служба главы государства.

По его словам, проект закона подготовлен по его поручению Верховным судом. "В данном документе отражены все ранее озвученные мною подходы к определению круга лиц, подпадающих под амнистию. В нынешнем году такой перечень расширен", — сказал Лукашенко.

Он поинтересовался у участников совещания, "будет ли это правильно, и не будет ли данным решением поставлена под сомнение вся работа, которая проводится судами и иными правоохранительными органами". "Сегодня, когда принятые меры в сфере борьбы с наркооборотом, как мне докладывают, позволили переломить ситуацию, мы должны действовать обдуманно", — отметил глава государства.

Лукашенко обратил внимание на то, что к уголовной ответственности "привлечено немало молодежи", и многие из них отбывают наказание впервые, поэтому было поручено "отдельно проработать вопрос о возможности помилования" таких лиц.

"Надо признать, что ответственность за такую молодежь в том числе и на взрослых, — сказал он. — Не смогли уследить за этими подростками ни родители, ни педагоги. Бесспорно, прослеживается недостаточность профилактических мер со стороны государственной системы. Наша задача — обеспечить не только неотвратимость наказания за содеянное, но и скорейшую социализацию таких лиц".

При этом Лукашенко подчеркнул, что "не должно быть снисхождения к закоренелым сбытчикам, получавшим легкие деньги". "Речь может идти лишь о помиловании людей, которые не представляют опасности для общества и государства", — добавил он.