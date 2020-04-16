Минфин разрабатывает меры по поддержке малого и среднего бизнеса в связи с ситуацией с коронавирусом

Минск, 16 апреля. Министерство финансов мониторит ситуацию в отдельных отраслях в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, сообщил министр финансов Максим Ермолович, отвечая 16 апреля на вопросы депутатов Палаты представителей.

"Есть отрасли, которые находятся в довольно сложном положении, — сказал он. — Министерство финансов проводит соответствующую работу, чтобы снизить негативные последствия эпидемии и помочь этим отраслям. С начала такой работы Минфином подготовлено порядка десятка проектов решений главы государства и правительства, некоторые проходят согласование с госорганами, некоторые уже приняты, некоторые уже действуют".

По словам Ермоловича, в первоочередном пакете мер основные усилия были направлены на то, чтобы "обеспечить всем необходимым учреждения здравоохранения, чтобы работать в таком экстренном режиме на предотвращение распространения коронавируса".

"Теперь ведется работа по поддержке отраслей экономики, по социальной защите граждан, вырабатываются меры, изыскиваются необходимые ресурсы для организации финансирования этих мер, — сообщил Ермолович. — Мы настаиваем на том, чтобы меры принимались пакетно. Возникает проблемная ситуация — мы ее решаем. Теперь мы начинаем работать по наиболее пострадавшим отраслям — это туризм, транспорт, учреждения культуры и целый ряд других важных услуг, по которым действительно данная эпидемиологическая ситуация оказывает существенное влияние. Здесь мы предусматриваем и кредитную поддержку, и меры по снижению налоговой нагрузки в данный период, и целый ряд дополнительных мер как экономического, так и социального характера".

Ермолович отметил, что следующим этапом будет "работа с малым и средним бизнесом ввиду того, что в целом экономическая ситуация в мире будет влиять не только на те отрасли, которые сегодня уже испытывают негативные эффекты от текущего положения". "Это повлияет на достаточно широкий круг предприятий, необходимо будет оказывать поддержку более широкому кругу экономических субъектов, — сказал Ермолович. — Это опять же меры по социальной защите работников, это меры, которые будут способствовать исполнению предприятиями своих обязательств перед кредиторами и контрагентами. Мы смотрим внимательно на те решения, которые принимают другие страны по поддержке бизнеса, анализируем результат этой поддержки и принимаем соответствующие решения у себя. Эта работа продолжается. Думаю, что она будет продолжаться до конца года".