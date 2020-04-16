Согласно приказу Минздрава, лечение пациентов с нетяжелыми пневмониями и легким течением COVID-19 будет осуществляться на дому

Минск, 16 апреля. Пациентов с нетяжелыми пневмониями и пациентов с коронавирусом COVID-19, у которых инфекция протекает легко или бессимптомно, будут лечить на дому. Это предусмотрено приказом Министерства здравоохранения от 15 апреля № 433 "Об организации оказания медицинской помощи пациентам с внебольничной пневмонией с нетяжелым течением, не связанной с инфекцией COVID-I9, и пациентам с инфекцией COVID-I9 в амбулаторных условиях", который опубликован на сайте Белорусского государственного медицинского университета.



Так, пациенты с легкими и среднетяжелыми пневмониями до 55 лет без сопутствующих заболеваний, а также пациенты старше 55 лет "с клинически незначимой сопутствующей патологией без признаков декомпенсации заболевания" медпомощь будут получать на дому. Обязательным условием для лечения дома является наличие "удовлетворительных бытовых условий и возможности ухода за пациентом членами семьи", отмечается в приказе.



Врач, принимая решение о лечении пациента дома, должен оценить: уровень его сознания; частоту дыхания и сердечных сокращений; уровень насыщения крови кислородом (SpO2); рентгенологическую картину (объем поражения); температурную реакцию и выраженность интоксикации; артериальное давление, показатели общего анализа крови. Особое внимание необходимо обратить на косвенные признаки гипоксемии (понижения содержания кислорода в крови).



Далее для пациента устанавливается план лечения, включающий режим, диетический стол, питьевой режим, наименования лекарств с указанием дозы и кратности приема, диагностических и лабораторных методов исследования, реабилитационные мероприятия, а также график наблюдения медработниками. Врач должен посещать пациента на дому не реже одного раза в три дня, остальное время — контролировать его состояние по телефону. Если пациент нуждается в каких-то медицинских вмешательствах, его доставляют в организацию здравоохранения санитарным транспортом поликлиники.



В случае ухудшения состояния пациента (лихорадка, одышка, изменение цвета мокроты, прогрессирующая слабость, боль в груди) или отсутствия эффекта от лечения его госпитализируют.



Пациентам с подтвержденным коронавирусом, у которых заболевание протекает в легкой форме или бессимптомно, медпомощь также будет оказываться амбулаторно. Если самоизоляция больного по месту проживания невозможна, его помещают в стационар.



С пациентом с COVID-19 на дому будет работать бригада: врач общей практики или участковый терапевт, медсестра, помощник врача. Осматривать их будут в 1-й, 7-й и 14-й день с момента первого исследования на инфекцию. Пациента с подозрением на пневмонию доставят в больницу для выполнения компьютерной томографии. При подтверждении пневмонии человека госпитализируют, при отсутствии заболевания — отвезут домой.



Бессимптомное течение заболевания COVID-19 лечения не требует. Если же температура повышается до 38,5 градуса, назначается парацетамол по 500 мг (не более 4 г в сутки). Пациент должен выпивать в среднем 1,5—2 л жидкости в сутки и более, если нет противопоказаний по соматической патологии. При подозрении на бактериальную инфекцию больному назначат антибиотики в течение 7—10 дней.



Если у пациента с коронавирусом диагностирована нетяжелая пневмония и он не нуждается в круглосуточном наблюдении в стационаре, ему назначаются лекарства (в том числе гидроксихлорохин, амоксициллин, кларитромицин и другие). Дозировку и кратность употребления назначает врач.



В приказе Минздрава также отмечается, что врач должен получить письменное разрешение пациента на лечение его в амбулаторных условиях. Все медработники, контактирующие с данной категорией пациентов, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.



По последним данным Минздрава, в Беларуси подтверждено уже 4.204 случая коронавируса, 40 человек скончалось. В Министерстве здравоохранения спрогнозировали, что на пик заболеваемости COVID-19 наша страна выйдет в конце апреля — начале мая.