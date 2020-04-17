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Дата распечатки: 17.04.2020 12:53
 
17.04.2020 11:45 Общество

Лукашенко о коронавирусе: Сегодня маленький лучик надежды забрезжил

Минск, 17 апреля. "Самое главное — мы пока справляемся. Сегодня маленький лучик надежды забрезжил. Особенно в Минске. У нас уже больше освободилось коек, чем мы госпитализировали людей. Самое главное — не допустили всплеска", — заявил Александр Лукашенко 17 апреля во время рабочей поездки в Гродненскую область. 

Обращаясь к председателю Гродненского облисполкома Владимиру Кравцову, сообщает пресс-служба президента, Лукашенко сказал: "По заразе, знаю, лучше других областей выглядите. Пока молодцы". "Но расслабляться ни в коем случае нельзя. Потому что вы видите, что этот COVID превратился в политику. Я этого ожидал", — добавил он. 

По словам Лукашенко, "в нынешней ситуации крайне важно сохранить трудовые коллективы на предприятиях". Он пообещал оказать финансовую поддержку из республиканского бюджета и направить средства в области, чтобы губернаторы на местах распределили эту поддержку для тех субъектов хозяйствования, которые в этом нуждаются. 

По данным Министерства здравоохранения, на 16 апреля число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Беларуси достигло 4.204, 40 человек умерли. 

Марина Носова, БелаПАН.

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