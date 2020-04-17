Лукашенко о коронавирусе: Сегодня маленький лучик надежды забрезжил (обновлено)

Минск, 17 апреля. "Самое главное — мы пока справляемся. Сегодня маленький лучик надежды забрезжил. Особенно в Минске. У нас уже больше освободилось коек, чем мы госпитализировали людей. Самое главное — не допустили всплеска", — заявил Александр Лукашенко 17 апреля во время рабочей поездки в Гродненскую область.

Обращаясь к председателю Гродненского облисполкома Владимиру Кравцову, сообщает пресс-служба президента, Лукашенко сказал: "По заразе, знаю, лучше других областей выглядите. Пока молодцы". "Но расслабляться ни в коем случае нельзя. Потому что вы видите, что этот COVID превратился в политику. Я этого ожидал", — добавил он.

По словам Лукашенко, "в нынешней ситуации крайне важно сохранить трудовые коллективы на предприятиях". Он пообещал оказать финансовую поддержку из республиканского бюджета и направить средства в области, чтобы губернаторы на местах распределили эту поддержку для тех субъектов хозяйствования, которые в этом нуждаются.



Лукашенко отметил: порой, в том числе за рубежом, высказываются нарекания, что в Беларуси не борются с коронавирусом так, как все. "В то же время, не зная о том, как мы вообще живем тут и как боремся. Особенно наши родные братья на востоке уж так озабочены, — сказал он. — Поэтому ни в коем случае расслабляться не надо. Не то что друзей, а даже сочувствующих у нас в мире очень мало. Не тем путем пошли, видите ли… Чтобы идти путем Беларуси, надо иметь систему, а систему, даже в постсоветских республиках, кроме нас разрушили напрочь. Инфекционные больницы уничтожили, специалисты разъехались, микробиологов, вирусологов, эпидемиологов никто не готовил. Теперь пожинают плоды. И в нас камни бросают".

Лукашенко также отметил, что в стране начали самостоятельно производить тесты для выявления коронавируса, и они оказались более точными по сравнению с некоторыми зарубежными.

Беларусь, заявил он, последовательно идет выбранным путем в плане противодействия распространению коронавируса. "Это очень тяжелая и затратная работа — бороться очагово, не изолируя людей, не выписывая пропуска, когда Москву остановили вообще напрочь. Мы этим путем не пошли", — заметил Лукашенко.



Он призвал обращать особое внимание на заболеваемость пневмониями, которая включает и последствия от заражения коронавирусом, поскольку промедление с лечением может вызвать серьезные осложнения. Лукашенко еще раз высказал благодарность врачам. "Стойко, но, что удивительно, как я пошутил, что трактор вылечит, слава богу, в деревне у нас все живы-здоровы", — добавил он.



Лукашенко напомнил о необходимости заниматься экономикой и сельским хозяйством. "Пневмония уйдет, а хлебушек-то нужен. Я даже не беспокоюсь за село, мы сработаем. А промышленность... Потому что кругом все остановилось", — сказал он.

По данным Министерства здравоохранения, на 16 апреля число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Беларуси достигло 4.204, 40 человек умерли.