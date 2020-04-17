Караник: Ситуация в Витебске стабилизировалась

Минск, 17 апреля. Ситуация в Витебске, который занимает второе место по числу заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, стабилизировалась, заявил министр здравоохранения Владимир Караник на брифинге 17 апреля.



"Есть ощущение, что мы вышли на плато и в ближайшее время стоит ожидать снижения. В последнюю неделю ежедневно наблюдается уменьшение количества пациентов, госпитализированных с диагнозом "пневмония". Ситуацию в Витебске удалось взять под контроль", — сказал он.

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