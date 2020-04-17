Совмин отменил запрет повышения цен более чем на 0,5% в месяц

Минск, 17 апреля. "Ввиду стабилизации ценовой ситуации" Совет министров досрочно прекратил действие постановления от 30 марта № 184 "О временных мерах по стабилизации ситуации на потребительском рынке".

Постановление от 17 апреля № 239 вступает в силу после официального опубликования, сообщила пресс-служба правительства.

Согласно постановлению № 184, отдельным министерствам и ведомствам поручалось не допускать роста отпускных цен (тарифов) на товары (услуги), производимые (оказываемые) подчиненными организациями, выше 0,5% ежемесячно. Кроме того, предписывалось не допускать повышения цен (тарифов) выше 0,5% ежемесячно юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство (ввоз) и (или) реализацию товаров на внутренний рынок или оказывающим услуги. Повышение цен (тарифов) выше установленного предела допускалось только по согласованию с комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при правительстве.

Постановление должно было действовать до 30 июня, однако деловое сообщество выступило категорически против повсеместного контроля за ценами. Аналогичную позицию занял и Совет по развитию предпринимательства, который является консультативным органом при президенте. По мнению последнего, с учетом высокой импортной составляющей в структуре затрат отечественных предприятий, повсеместный контроль цен "спровоцирует отказ от выпуска отдельных видов товаров в связи с экономической нецелесообразностью их производства". После резкого падения цен на нефть в первой декаде марта белорусский рубль значительно ослабел к доллару, в результате импорт начал дорожать, что поставило под угрозу выполнение годового плана по инфляции (не более 5%).

В последнее время ситуация на валютном рынке несколько стабилизировалась, курс доллара понизился.

Теперь в течение 90 дней будут регулировать цены на 26 социально значимых товаров. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 15 апреля № 30.