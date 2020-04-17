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Дата распечатки: 17.04.2020 22:05
 
17.04.2020 21:33 Общество

Движение "За Свободу" собирает подписи за введение дистанционного обучения в школах и вузах

Минск, 17 апреля. Движение "За Свободу" начало сбор подписей под петицией с требованием ввести карантин для школьников и студентов и перевести их на дистанционное обучение. 

"Хотя распространение инфекции COVID-19 набирает обороты, Александр Лукашенко и Министерство образования приняли решение, что дети с 20 апреля должны пойти в школы. Мы считаем такое решение властей Беларуси безответственным и непродуманным", — сказано в петиции, которую цитирует пресс-служба движения.

По словам его председателя Юрия Губаревича, весенние каникулы продлевались на несколько недель, и за это время нужно было наладить дистанционное обучение. "Многие школы и учителя начали это делать по собственной инициативе, у них довольно хорошо получается. В частности мои дети дистанционное обучение получают не только со стороны школы, но и курсов иностранного языка", — отметил Губаревич и призвал власти думать прежде всего о безопасности.

Как сообщал БелаПАН, 14 апреля Губаревич передал в Совет министров, Палату представителей и Администрацию президента петицию с требованием отмены военного парада 9 мая и перенаправления освободившихся средств на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких.

БелаПАН.

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