Православные христиане готовятся встретить Пасху

Минск, 18 апреля. Православные верующие всего мира 18 апреля отмечают Великую субботу и готовятся встретить древнейший и самый важный христианский праздник — Воскресение Христово, или Пасху.

В этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Беларуси призвал верующих воздержаться от посещения храмов в пасхальные праздники и кладбищ на Радуницу (28 апреля).

Предстоятель Белорусского экзархата возглавит пасхальное богослужение в главном православном храме столицы — Свято-Духовом кафедральном соборе на площади Свободы. Прямая трансляция службы начнется на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24" в 23.45.

В 23.00 праздничные богослужения начнутся в храмах иконы Божьей Матери "Минская" (ул. Голодеда, 60), Святителя Николая Чудотворца (ул. Ельницкая, 28а), Преподобного Иоанна Кронштадтского (ул. Саперов, 5), Архангела Михаила (ул. Янковского, 2), иконы Божьей Матери "Взыскание погибших" (ул. Карастояновой, 14), Воскресения Христова (ул. Гамарника, 29), Преподобного Сергия Радонежского (ул. Каролинская, 7), Апостола Андрея Первозванного (ул. Малинина, 19), Святителя Николая Чудотворца (ул. Барамзиной, 20), Праведной Софии Слуцкой (ул. Казинца, 108), в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (пр-т Партизанский, 147), в честь Покрова Пресвятой Богородицы (пр-т Победителей, 82), в честь Богоявления (ул. Чижевских, 4), Живоначальной Троицы (ул. Севастопольская, 100).

В 23.05 пасхальная полунощница пройдет в церкви Мученика младенца Гавриила Белостокского (Карпова, 1), в 23.15 — в храмах Мученицы Татианы (ул. Руссиянова, 50), Равноапостольного князя Владимира (ул. 1-я Поселковая, 47), иконы Божьей Матери "Всецарица" (ул. Грушевская, 50), иконы Божьей Матери "Донская" (ул. Лесопарковая, 6), в 23.20 — в храмах Священномученика Владимира Хираско (ул. Матусевича, 33) и иконы Божьей Матери "Всех скорбящих радость" (ул. Притыцкого, 65).

Пасхальные службы в 23.30 начнутся в Петро-Павловском соборе (ул. Раковская, 4), церкви Елисаветинского монастыря (ул. Выготского, 6), храме-памятнике в честь Всех Святых (ул. Калиновского, 121), а также храмах Святителя Николая Японского (ул. Лидская, 7), Преподобномученика Афанасия Брестского (ул. Рогачевская, 8а), Благоверного великого князя Александра Невского (ул. Козлова, 11), Святого Праведного Иова Многострадального (ул. Франциска Скорины, 11), Равноапостольной великой княгини Ольги (пр-т Партизанский, 17) и иконы Божьей Матери "Неупиваемая Чаша" (ул. Менделеева, 4, к. 8).

В храме Оптинских старцев (ул. Космонавтов, 24) пасхальная полунощница пройдет в 23.45.

По данным Института социологии Национальной академии наук, около 80% всех верующих в Беларуси считают себя православными христианами. Белорусский экзархат Русской православной церкви оценивает число прихожан примерно в 4 млн. Православная церковь в Беларуси представлена полутора тысячами приходов в 15 епархиях. Четыре из них — Минская, Молодечненская, Борисовская и Слуцкая — объединены в Минскую митрополию.