В Беларуси от коронавируса COVID-19 скончалось уже 45 человек
На утро 17 апреля число умерших было 42, таким образом, количество жертв за сутки увеличилось на три человека. По утверждению Минздрава, это люди "с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".
На стационарном лечении находятся 3.282 пациента, 458 пациентов выздоровели и выписаны. В отношении 510 человек проводится уточняющая диагностика. Часть пациентов находится на амбулаторном лечении.
О количестве пациентов, нуждающихся в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, Минздрав не сообщил. Также нет информации об общем количестве зараженных.
Проведено 92,7 тысячи тестов на коронавирус, в тестировании задействовано 25 лабораторий.
17 апреля во время рабочей поездки в Гродненскую область Александр Лукашенко подчеркнул: "Самое главное — мы пока справляемся. Сегодня маленький лучик надежды забрезжил. Особенно в Минске. У нас уже больше освободилось коек, чем мы госпитализировали людей. Самое главное — не допустили всплеска".
По словам Лукашенко, Беларусь упрекают в том, что она не борется с коронавирусом так, как все. "В то же время, не зная о том, как мы вообще живем тут и как боремся. Особенно наши родные братья на востоке уж так озабочены, — сказал он. — Поэтому ни в коем случае расслабляться не надо. Не то что друзей, а даже сочувствующих у нас в мире очень мало. Не тем путем пошли, видите ли… Чтобы идти путем Беларуси, надо иметь систему, а систему, даже в постсоветских республиках, кроме нас разрушили напрочь. Инфекционные больницы уничтожили, специалисты разъехались, микробиологов, вирусологов, эпидемиологов никто не готовил. Теперь пожинают плоды. И в нас камни бросают".
Беларусь, подчеркнул Лукашенко, последовательно идет выбранным путем в плане противодействия распространению коронавируса. "Это очень тяжелая и затратная работа — бороться очагово, не изолируя людей, не выписывая пропуска, когда Москву остановили вообще напрочь. Мы этим путем не пошли", — заметил он.
Лукашенко также заявил, что в стране начали самостоятельно производить тесты для выявления коронавируса, и они оказались более точными по сравнению с некоторыми зарубежными.