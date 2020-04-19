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Дата распечатки: 19.04.2020 07:36
 
19.04.2020 06:01 Общество

Православные христиане празднуют Пасху

Минск, 19 апреля. Православные верующие всего мира отмечают древнейший и самый главный христианский праздник — Воскресение Христово, или Пасху. В ночь на 19 апреля торжественные богослужения прошли во всех православных храмах Беларуси.

Митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Беларуси, возглавил пасхальную службу в главном православном храме столицы — Свято-Духовом кафедральном соборе на площади Свободы.

В своем пасхальном послании православный иерарх отметил, что Воскресение Христово — "неоскудевающий источник веры, прочное основание надежды, краеугольный камень любви к Богу и ближним".

"Мы живем в мире, полном тревог и нестроений, — констатировал митрополит Павел. — Каждый из нас, в меру своего опыта, является очевидцем людских болезней, страданий и смертей. Мы видим, что человечество, существуя в условиях глобализации, сталкивается со столь же глобальными вызовами, несущими угрозу здоровью и безопасности многих жителей планеты Земля. Но мы, христиане, не должны поддаваться никаким страхам, потому что свет Воскресения Христова изгоняет тьму страхов человеческих".

По словам патриаршего экзарха, "видя в окружающей нас жизни проявления зла", не следует унывать и отчаиваться, а нужно "постараться стать светом миру" и наполнить "добрыми делами время, дарованное Всевышним Творцом".

"Будем стремиться жить так, чтобы быть для наших ближних примером выдержки и рассудительности, столпами веры в Бога и верности святой церкви Христовой, проявляя к окружающим нас людям снисходительность, отзывчивость и братскую любовь, — призвал глава Белорусского экзархата. — Будем носить тяготы друг друга, как увещевает нас апостол Павел, и так исполним закон Христов. Господь и Бог наш — это Тот, Кто, по слову пророка Исаии, взял на себя наши немощи и понес наши болезни".

"Наш христианский путь в этом мире — это путь бескорыстной помощи ближним, путь прощения нанесенных нам обид, путь деятельного милосердия и жертвенной любви", — говорится в послании.

По данным Института социологии Национальной академии наук, около 80% всех верующих в Беларуси считают себя православными христианами. Белорусский экзархат Русской православной церкви оценивает число прихожан примерно в 4 млн. Православная церковь в Беларуси представлена полутора тысячами приходов в 15 епархиях. Четыре из них — Минская, Молодечненская, Борисовская и Слуцкая — объединены в Минскую митрополию.

Захар Щербаков, БелаПАН.

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Воскресенье, 19 Апрель 2020, 07:36
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