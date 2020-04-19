Лукашенко посетил Свято-Благовещенский Ляденский храм в Смолевичском районе

Минск, 19 апреля. Александр Лукашенко в праздник Пасхи, 19 апреля, посетил Свято-Благовещенский Ляденский храм в Смолевичском районе, сообщает пресс-служба президента.

"На Пасху в отличие от рождественских праздников Александр Лукашенко обычно посещает небольшие церкви, — отмечает пресс-служба. — Как правило, они расположены за пределами столицы".

Свято-Благовещенский Ляденский храм находится на территории мужского монастыря в честь Благовещения Пресвятой Богородицы в деревне Малые Ляды. Глава государства приехал в церковь вместе со своим младшим сыном Николаем. Кратко пообщавшись с прихожанами, Лукашенко зажег свечу и поздравил верующих с Пасхой.

Также во время посещения храма Лукашенко поздравил всех белорусов с Пасхой, отметив, что это "самый светлый праздник в жизни". "Как бы ни было в нашей истории, никто не смог закрыть, прикрыть, запретить этот праздник, — подчеркнул он. — Я всегда приходил и буду приходить в храм. Как бы ни складывались обстоятельства, это святое. Это принцип моей жизни. Хочу, чтобы и вы руководствовались самыми добрыми и светлыми принципами. И тогда Он, увидев это, обязательно поможет".

Лукашенко передал слова поддержки россиянам и украинцам, которые также борются с пандемией коронавируса: "Они, как и мы, переживают непростое время. Может быть, у них сегодня даже сложнее, чем у нас. Хочу от всех белорусов пожелать им здоровья. Я хочу, чтобы Господь услышал и помог им преодолеть эту беду, зачастую созданную нами самими. Пусть наши братья живут в мире и согласии".

"Глава государства также пожелал скорейшего выздоровления полякам, литовцам и латышам, жителям других европейских стран, американцам и гражданам КНР", — сообщает пресс-служба.

В храме Лукашенко вручили копию чудотворной византийской иконы "Покровительница", которая выполнена на холсте с применением уникальной технологии, позволяющей воспроизвести качественную шелкографию ручной работы.

В ответ глава государства передал храму икону "Воскресение Христово. Ангел у Гроба Господня". Икона изображает сюжет, описанный в канонических текстах: "Явление ангела женам-мироносицам". Икону, выполненную в технике восковой темперы, создал иконописец Андрей Жаров.