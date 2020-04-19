Лукашенко: В Беларуси выбрали правильную тактику борьбы с коронавирусом

Минск 19 апреля. В Беларуси выбрали правильную тактику борьбы с коронавирусом, заявил Александр Лукашенко 19 апреля в Свято-Благовещенском Ляденском храме в Смолевичском районе во время общения с прихожанами.

"Я сейчас не вижу, что мы в чем-то ошиблись. Пока. Всякое может быть. Но даже вы, люди вроде не настолько вовлеченные в этот процесс, видите, что белорусы поступили правильно. Я исходил из того, что вы сами держите свою жизнь в своих руках и лучше ею распорядитесь, нежели я или, может быть, Господь", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Глава государства поблагодарил прихожан за то, что, несмотря на "нагнетание страстей" в обществе, они все же пришли в храм. "Белорусы просто молодцы — без паники, без гвалта. Кому надо поберечься — тот себя бережет, остается дома или просто выйдет один где-то, с родными подышит свежим воздухом. Кто покрепче, выработал иммунитет — тот посмелее и в храмы приходит", — отметил он.

Лукашенко подчеркнул, что никогда и ничего не скрывает. По его словам, в политике это в принципе делать сложно. "Должен вам сказать, что я не приветствую тех, кто закрыл людям дорогу к храму. Я не приветствую такой политики. Более того, вы знаете мою позицию: мы эти вирусы переживаем каждый год", — сказал он.

По словам Лукашенко, "миллионы людей молятся Господу, многие из них облечены большой властью". "Я знаю многих таких. Но как только наступил этот психоз (даже не болезнь), все рванули не в храм, а от храма. Нехорошо. Но это моя позиция, я ее никому не навязываю. Это вам решать, как будете жить вы, как будут жить ваши дети. Я только исхожу из того, что всегда надо действовать сообразно обстоятельствам: если нужно надеть маску — наденьте, если нужно другим образом поберечься — берегите себя. Но действуйте сообразно тому, как складываются обстоятельства", — призвал глава государства.

Он добавил: "Люди приходят в храм, чтобы попросить помощи у Бога. Только не все ведут себя, как завещано: не берегут природу, отошли от принципов морали и готовы пренебречь всем ради денег". "Это ненормально. Так и думаю, что, наверное, Он нам по делу стукнул по голове. Кому больше, кому меньше — вы посудите сами, посмотрите на мир, как развивается этот психоз и болезнь. Более того, поживем — увидим, кто и как использует эту ситуацию в своих целях. Я уже ранее был вынужден констатировать, чтобы обратить внимание органов власти и нашего народа, что коронавирус сегодня уже стал политикой. Люди не думают о болезни — как помочь друг другу, в лучшем случае — как зашиться, отгородиться. Говорим, что вместе легче преодолеть, а действуем наоборот. Поэтому вы видите, что происходит и как используют отдельные государства в своих интересах эти проблемы. Но то ли еще будет", — сказал официальный лидер.

Как заявил Лукашенко, его позиция обусловлена тем, что эпидемия коронавируса пройдет, поэтому сейчас надо подумать, как преодолевать его последствия. "Одному трудно в мире, особенно идти против течения. Но я все-таки принял решение, что мы не должны закрываться, мы должны работать. А как можно закрыться и не работать, когда на селе крестьяне сеют? И если не посеют, есть будет нечего. И те, кто сегодня закрылись, просвещенные, мощные, демократичные, начали работать, открывать свои заводы, фабрики, детские дома, школы. А в это время у них еще гибнут: до шестисот человек в сутки. Зачем, спрашивается, было останавливать жизнь?" — задался вопросом глава государства.

В Беларуси, по его словам, решили не менять резко образ жизни: если на селе приступили к посевной — пусть сеют, если рабочие идут на фабрику — пусть работают. "То есть стиль жизни не надо менять в этих условиях, — считает Лукашенко. — Поэтому я не запрещал работать на земле, на заводах, фабриках, не закрывал границы. Мы определили коридоры — не без проблем, но тысячи автомобилей возят необходимые грузы через нас и нам, с Запада на Восток".

Он убежден, что белорусы "пройдут этот период достойно". "Воскресение Христово — это свидетельство победы добра над злом, это пример самопожертвования. И поэтому мы не должны прятаться за стенами храма и бояться зайти в храм. Потому что Он не боялся, а жертвовал ради людей. Почему же мы спрятались? Этот вопрос жизнь перед кем-то со временем поставит. И это надо помнить", — заявил официальный лидер.