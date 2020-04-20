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Дата распечатки: 20.04.2020 12:41
 
20.04.2020 11:35 Фото

Антивирусные посты на границе Пинского и Лунинецкого районов

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18 апреля на границе Пинского и Лунинецкого районов Брестской области были установлены контрольные посты из сотрудников ГАИ и медработников.

Фото Андрея Шавлюго, БелаПАН.

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