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Дата распечатки: 20.04.2020 14:13
 
20.04.2020 13:13 Фото

Возобновились занятия в школах Беларуси

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20 апреля возобновились занятия в школах Беларуси. Четвертая четверть продлится до 30 мая.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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